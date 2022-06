Las máximas de la hija de Marco Antonio Solís para ser feliz

Está claro que cada quien lleva su vida como puede o como quiere, y en algunas ocasiones como producto de una mezcla de ambas condiciones: querer no siempre es poder, aunque podemos acercarnos a lo que queramos según el contexto que nos acompañe. Y está claro que a veces uno puede poder, pero no querer. Ahí, por más contexto que haya, si desde el interior no viene ese impulso, difícilmente se logre algún movimiento. Pero, más allá de estas disquisiciones que pueden sonar voluntariosas, hay algunas celebridades, como la hija de Marco Antonio Solís, que parecen tener las cosas más claras, en cuanto a filosofía de vida se refiere.

Beatriz Solís viene de sorprender a su enorme legión de fans al postear en instagram una imagen compuesta que muestra su antes y después, luego de haber perdido unas 12 libras y de realizar, según ella, un entrenamiento exhaustivo para ponerse en forma de cara al verano boreal. "¡Miren la diferencia que hacen doce libras cuando eres tan bajito!", encabezó su publicación para dejar expuesta su nueva figura.

Marco Antonio Solís: cuáles son las máximas de Beatriz Solís para ser feliz

Beatriz Solís o Betty Solís, como se le conoce en instagram, es una asidua usuaria de esta red, en la que mantiene activas sus publicaciones y comentarios que comparte con sus más de cien mil seguidores. Betty, también se define como Wellness coach a través de @fitwithbeatriz, que en español significa “Entrenadora de bienestar” y muestra ejercicios físicos, entrenamiento y salud. Precisamente en esa red suele publicar consejos, sugerencias y ejercicios para alcanzar el equilibrio espiritual y físico.

En un reciente posteo, Beatriz Solís explció que sus máximas para estar bien y ser feliz son:

Saber exactamente quién eres.



Dar amor al odio.



Lo que la gente piense de ti .. no es tu problema.



Gratitud a nuestra divinidad sobre todas las cosas.



Seguridad y confianza en ti misma.