Cómo se veía Salma Hayek en su primer casting a los 20 años

En realidad, aunque su primer casting fue a los 20 años, su primer papel lo obtuvo recién a los 23. La actriz mexicana Salma Hayek, actualmente es una de las más reconocidas de la televisión y el cine. Gracias a que lleva una trayectoria de más de 30 años con papeles icónicos en la pantalla grande, es que hoy es una de las pocas actrices latinoamericanas que ha sido nominada a un premio Óscar por mejor actriz principal.

Probablemente, por su perseverancia e increíble logro, es que se ha viralizado en las redes sociales el video del primer casting que tuvo cuando apenas tenía 20 años. En esos tiempos, Salma Hayek llevaba el cabello rizado y claro, era la moda de los años ochenta.

El video fue compartido por el programa “Despierta América” y retrata a Hayek mientras actuaba en un emotivo monólogo.

La evidencia: el video de Salma Hayek a sus 20 años

“Aquí estoy y aquí estás. ¿No has llamado, querido? Si me lo dijeras, si pudieras hablarme con tu voz propia en vez de solo transmitir la mía y la de él. ¿Cómo será tu voz? Porque no eres, no puedes ser un simple instrumento mecánico cuando eres capaz de comunicar las emociones del hombre y tienes todas las voces: la áspera y agresiva, la dulce, la amistosa, la de la mujer y la del hombre” expresaba Salma en su monólogo.

Aunque ese es el registro que quedó como evidencia de su primer casting, fue recién en 1989, que la actriz, con 23 años, obtuvo su primer papel en la telenovela “Nuevo Amanecer”.

Allí tuvo la oportunidad de interpretar a Fabiola Ramírez durante 75 episodios. Sin embargo, vale destacar que esa primera aparición solo fue el comienzo porque su gran salto a la fama se dio al año, cuando le dio vida a Teresa Martínez durante la telenovela “Teresa”.

La suerte estaba de su lado y no solo eso, su talento indiscutible y su carisma, le permitieron ir a por todo. En 1991 se mudó a Los Ángeles para continuar y arraigarse con su carrera actoral. El primer rol que obtuvo lo consiguió en el cine para la película “Mi vida loca” en el año 1993. Allí, interpretó al personaje Gata.

Así se veía Salma Hayek en su primer casting.

Recientemente, se la ha visto en la cinta de Eternals (2021) y también para el gran estreno de House of Gucci.

¿Cuál de todos los trabajos de Salma Hayek te ha gustado más?