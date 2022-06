Las hermosas musas de Hollywood que fueron pareja de Val Kilmer y dejaron huellas en su corazón

El reconocido actor estadounidense, Val Kilmer, sin dudas es conocido por su encanto natural con el que ha sabido conquistar millones de corazones. Es así que hoy te traemos un listado con las conquistas más destacadas del actor. En primer lugar tenemos a Cindy Crawford, supermodelo a quien conoció en el estreno de "Batman Forever" en 1995. "Oh, Dios, amaba a Cindy y seguí amándola. Pensé que podría haber muerto por su amor porque su deleite era simplemente demasiado para soportarlo. Moriría de felicidad", supo afirmar Val Kilmer sobre los sentimientos que le despertaba la modelo.

Luego tenemos a Angelina Jolie con quien salió cuando trabajaron juntos en el drama de época “Alexander”, dirigido por Oliver Stone en 2004. Sobre ello, Val afirmó: "No podía esperar para besar a Angelina, comprarle un jet Gulfstream y tener un V+A pintado con un arcoíris en la cola"….Recientemente había adoptado a su primer hijo, Maddox, y los paparazzi estaban obsesionados con esta Madonna posmoderna, la imagen perfecta del estrellato inalcanzable y el instinto maternal increíblemente elegante". A ello agregó: "Cuando la gente me pregunta cómo es Angelina Jolie, siempre digo que es como otras mujeres y otras superestrellas, pero solo más".

Otro de los amores de Val Kilmer fue Cher, con quien mantuvo una relación a principios de los 80 después de que los presentaran en su fiesta de cumpleaños. "Tuvimos momentos increíbles y luego aguantamos algunos momentos en los que no eran [de esa manera] porque ambos éramos machos alfa", afirmó en el pasado. "Ambos éramos individuos, y ninguno de nosotros iba a renunciar a eso". "Lo que soportaríamos el uno del otro, era más de lo que creo que he tenido con cualquier otro hombre", supo afirmar Cher.

Joanne Whalley también fue pareja del actor tras conocerse en el set de la película de acción y aventuras “Willow” de 1988, Increíblemente Val Kilmer y la actriz se casaron ese mismo año y tuvieron dos hijos. No obstante, el matrimonio no duró y se separaron después de ocho años mediante un divorcio complicado. "Mis hijos no deberían tener que vivir en casas u hoteles prestados", afirmó en ese momento Whalley.

Finalmente, antes de Angelina Jolie, en la vida amorosa de Val Kilmer transitó Daryl Hannah. La pareja salió en 2001 después de trabajar juntos en el drama “In God We Trust”. "Dios sabe que sufrí un dolor de corazón. Pero Daryl fue, con mucho, el más doloroso de todos", escribió el actor.