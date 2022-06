Video: Dua Lipa y Arón Piper fueron captados juntos en una discoteca de Madrid

Dua Lipa ha causado gran revuelo en España desde su llegada, el 1 de junio, a la ciudad de Barcelona para dar su concierto en el Palau Sant Jordi. La icónica cantante de pop se encuentra en Europa en el marco de la gira “Future Nostalgia”, con la que tiene planeados más de 80 espectáculos en 25 países del mundo. El viernes 3 de junio la intérprete de “One kiss” se presentó en el Wizink Center de Madrid, cautivando a una gran audiencia con su voz y talento al bailar.

Pero no sólo se la vio brillando en el escenario, pues la artista de origen albanokosovar aprovechó su tiempo libre para pasear por las ciudades españolas y por las discotecas junto a un acompañante especial. Es que las cámaras la captaron saliendo de su recinto, horas después de su concierto en Madrid, en compañía del famoso actor de Élite, Arón Piper. Ambos artistas caminaban muy cerquita, tratando de alejarse de los flashes, mientras se dirigían a una discoteca de la capital española.

Todavía no ha trascendido el nombre de la discoteca en la que se vio a los artistas bailando, pero de igual manera, muchas personas presentes no dudaron en grabar a Dua y Arón mientras disfrutaban de su cita. En las últimas horas, se han hecho virales al menos tres videos de diferentes usuarios que muestran a las celebridades moviéndose al ritmo de la música, muy pegados entre sí, y hablándose tiernamente al oído. Si bien, ninguno de los artistas subió algo relacionado a su cita en sus redes sociales, los fanáticos ya suponen que se trata de una nueva pareja.

Es que, en la discoteca, tanto Dua como Arón simplemente disfrutaron del momento juntos, sin preocuparse por las cámaras que los estaban grabando.

¿Dua Lipa y Arón Piper están de novios?

Hasta el momento no hay certezas, pero no tienen nada que perder. Por su parte, la diva del pop hace meses terminó su relación con Anwar Hadid, hermano de las modelos Gigi y Bella, por la distancia que sufrían a raíz de los viajes que Dua Lipa realiza para dar sus conciertos. En el caso del galán de la serie de Netflix, no acostumbra a mostrar su vida amorosa ante las cámaras. En 2021, se vio a Arón saliendo con la modelo e influencer española, Jessica Goicoechea. Sin embargo, desde ese entonces no se le ha conocido otra novia o saliente.

¿Este sería el momento para un nuevo comienzo?