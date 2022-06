Qué edad tenía Britney Spears en Baby one more time

En 1997, Britney Spears era una estudiante de primer año de secundaria ansiosa por salir del tranquilo pueblo en el que vivía con su familia. En ese momento ya contaba con un crédito en Broadway y era una ex Mouseketeer.

Un año después se convertiría en una de las estrellas pop más grandes del mundo, gracias a la fuerza del sencillo con el que debutó, Baby One More Time. Fue producida por Max Martin, un fallido rockero sueco de glam-metal. La canción definiría rápidamente la música pop de finales de la década de los 90' y principios de los 2000.

Baby One More Time se lanzó a nivel mundial el 23 de octubre de 1998 y en ese momento la vida de Britney Spears cambió para siempre.

¿Cuántos años tenía Britney Spears en Baby One More Time?

El sencillo con el que debutó Britney Spears fue Baby One More Time, el cual lanzó Jive el 23 de octubre de 1998, cuando la estrella tenía tan solo dieciséis años. Un tema que sin dudas marcó su carrera y la convirtió en la mega estrella que es hoy en día.

“Había estado en el estudio durante unos seis meses escuchando y grabando material, pero todavía no había escuchado un éxito”, relató Britney Spears a los 16 años.

Y continuó: “Cuando comencé a trabajar con Max Martin en Suecia, él me puso la demo de "...Baby One More Time" y supe desde el principio que era una de esas canciones que quieres escuchar una y otra vez. Simplemente se sintió realmente bien”.

No por nada ha admitido en más de una ocasión que esta canción, junto a "Toxic" y "He About to Lose Me", son sus temas favoritos dentro de su repertorio.

Baby One More Time sigue siendo el mayor éxito de Britney

La canción pasó 32 semanas en la lista de Hot 100 de Billboard, convirtiéndose en el sencillo de Britney Spears con mayor permanencia. Después de debutar en el puesto 17 en la lista Hot 100 del 21 de noviembre de 1998, la canción alcanzó el puesto número 1 en su semana 11, en enero de 1999. “Baby One More Time” es el mayor éxito dentro de la carrera de Britney Spears.

En el Reino Unido, la canción alcanzó triple certificado de platino de la British Phonographic Industry. Este tema vendió más de 10 millones de copias en toda la historia.

