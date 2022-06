Los oscuros secretos que siempre atormentaron a Brad Pitt

Brad Pitt es un perfecto ejemplo de una persona que al parecer lo tiene todo, pero eso no basta para su tranquilidad espiritual. La fama, el dinero, las compañías, la familia, el éxito siempre fueron parte del elenco estable de la vida de la estrella de Hollywood. Sin embargo, en recientes declaraciones el actor expuso un costado vulnerable de su persona que lo humanizó por completo. Contó algunos secretos que siempre lo han atormentado y que revelaron un lado oscuro, alejado del brillante aura con el que se suele asociarlo. En definitiva, los miedos, las inseguridades y los demonios acosan hasta el mortal menos esperado.

En diferentes entrevistas a lo largo de su carrera, Brad Pitt no ha reparado en contar confesiones y secretos de su vida. Como si los reportajes se volvieran sesiones y terapias públicas en las que intentara conjurar esos malos pensamientos que por momentos le cooptaban la mente: adicciones, timidez, complejos, inseguridad. Sí, esos temores tan humanos siempre atravesaron a ese ser alto, rubio, de ojos claros, a quien por momentos se le atribuían dotes sobrenaturales, como a Aquiles en Troya.

Brad Pitt reveló oscuros secretos que lo han hecho sufrir

Brad Pitt es un ser sufriente, como cualquier humano. La soledad, la depresión y las adicciones lo han abrazado y no lo soltaron fácilmente. El mismo lo confesó: "Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí y no ha sido hasta hace poco que he tenido un abrazo fuerte de mis amigos y mi familia”. Precisamente, la cuestión familiar se ha vuelto un camino de espinas últimamente para Brad Pitt. Además de mantener un duro litigio por bienes comunes con su exesposa Angelina Jolie, el actor no puede ver todo el tiempo que desearía a los hijos que tiene en común con la actriz, ya que ella tiene la custodia legal.

La marihuana y el alcohol fueron dos de las adicciones en las que buscó refugio del vértigo que supuso la cúspide de su fama: "Ha habido momentos en los que he visto fotos de mí mismo de hace años y he dicho: Ese chaval tiene buena pinta. Pero en realidad no me sentía tan bien por dentro. Me pasé la mayor parte de los noventa escondiéndome y fumando marihuana". Incluso, el divorcio de Angelina Jolie lo hundió en la fosa del alcohol. Brad Pitt aseguró que pasó 18 meses acudiendo agrupos de Alcohólicos Anónimos con el fin de superar sus adicciones y encontrar un poco de paz.

Brad Pitt también reveló que no se lleva bien con la fama y la prensa: "Me sentía incómodo con toda esa atención. Llegué a un punto en el que estaba encarcelándome a mí mismo. Ahora salgo a la calle y vivo mi vida", dijo cuando anunció su resonado retiro de la actuación.