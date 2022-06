Estos son los estrenos de Netflix para julio

Empieza un nuevo mes y crece la ansiedad por saber que tiene preparado Netflix para los próximos lanzamientos y estrenos en su catálogo digital. Series, películas, documentales, secuelas y finales de tanques ya probados, nuevas ficciones que salen a medirse con el público. Todo para ver desde el lugar que más nos plazca.

Sin dudas, uno de los estrenos más esperados es el final de la temporada 4 de Stranger Things, que está compuesto únicamente por dos episodios especiales con formato de largometraje. Tanto en España como en Latinoamérica se estrenará este 1ro de julio. Así los fanáticos de esta saga podrán saber que ocurre con Hawkins. Aquí va la secuencia de estrenos según la zona horaria que habites: Argentina 4:00 a.m; México 2:00 a.m; Colombia 2:00 a.m; Perú 2:00 a.m.; Chile 4:00 a.m; España 9 am.

Pero también hay otros estrenos a lo largo del mes. Uno muy esperado es el de Resident Evil, La fecha elegida por la plataforma de streaming es el 14 de julio de 2022. La serie de Netflix se situará en 2036, 14 años después de que se produjera el apocalipsis que desató todo. Su protagonista será Jade Wesker, quien está haciendo todo lo que está en su mano para salir adelante en un mundo repleto de infectados.

Resident Evil Netflix Series - New posters and release date, July 14 pic.twitter.com/iRXtTRFQGC — No Context Resident Evil (@ContextEvil) March 17, 2022

También se estrenan:

La noche más larga: miniserie española protagonizada por Alberto Ammann, Luis Callejo y Bárbara Goenaga, que consta de seis episodios ambientados en una prisión psiquiátrica. Un grupo de hombres armados cortan las comunicaciones con el exterior para liberar a un peligroso asesino en serie. Pero el director de la prisión no está dispuesto a dejarle escapar tan fácilmente. Estreno el 8 de julio.

Las amistades peligrosas: un film romántico francés, sobre una adolescente, Célene, fuera de lo común que cree en el amor verdadero y está más interesada en la lectura que en las redes sociales. Pero los malvados de su nueva escuela no la dejan en paz, ni la reina de Instagram ni un famoso surfista de quien Celéne se enamora románticamente. Estreno el 8 de julio.

DB Cooper, ¿Dónde estás? Un documental que trata sobre un enigmático caso en los EEUU. En 1971, un secuestrador de aviones salta en paracaídas con una bolsa de dinero robado... y sale airoso. Décadas más tarde, su identidad sigue siendo todo un misterio. Estreno el 13 de julio.

Persuasión: La actriz Dakota Johnson da vida a Anne Elliot en esta brillante producción cinematográfica que adapta la famosa novela de Jane Austen. Anne es una mujer que se rebela contra las convenciones de la época victoriana y trata de aprovechar una segunda oportunidad para enamorarse de un antiguo pretendiente. Estreno el 15 de julio.

El agente invisible: Protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page, la ficción trata sobre el agente de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Seis, quien fue sacado de una cárcel federal reclutado por su supervisor, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Gentry fue un mercader de la muerte altamente cualificado, autorizado por la Agencia. Estreno el 22 de julio.

Fanático: Miniserie de 5 episodios de 20 minutos cada uno, sobre un ídolo musical de España que se quita la vida delante de sus fans durante un concierto. Lázaro, uno de sus seguidores incondicionales, ve en este suceso la oportunidad de huir de su monótona y precaria vida, convirtiéndose en poco tiempo en su difunto ídolo, imitando su imagen, sus gestos, sus canciones, y acogiendo a sus fans. Estreno el 29 de julio.