Así se veía Michel Brown cuando participó en Chiquititas

Michel Brown es el actor argentino que ganó gran popularidad en todo Latinoamérica tras su inolvidable papel como Franco Reyes en la telenovela colombiana “Pasión de Gavilanes”. El artista regresó a la segunda temporada de la serie causando furor entre los fanáticos más nostálgicos. Además, Brown se lució con su reciente protagónico en "Pálpito", la serie de thriller que se puede ver en Netflix. Sin embargo, antes de alcanzar ese increíble reconocimiento internacional, Michel comenzó a actuar en series argentinas de los ‘90, tales como "Jugate Conmigo" y "Chiquititas".

El actor de 45 años, desde chico tuvo el sueño de actuar, aunque no se presentó a un casting por cuenta propia, sino que acompañó a un amigo. El casting era para ser parte del programa de entretenimiento “Jugate Conmigo” de Cris Morena. Hace un año, el actor recordó el momento y contó cómo se inició en el mundo de la actuación: “Hace 30 años, Cris Morena decidió crear un programa. Un día me encontró sentado en un pasillo mientras un gran amigo mío hacía un casting y me dijo: ‘¿por qué no aprovechás y lo hacés vos también?’.

Así comenzó la carrera actoral de quien hoy sigue siendo uno de los “gavilanes” más queridos en Latinoamérica. Luego de su debut en la televisión comenzó a estudiar actuación y, mientras tanto, participó de la serie "Life College" y del programa "Juntos por un amiguito". Sin embargo fue en 1996 cuando Michel volvió a destacar en un rol actoral cuando interpretó a Tommy en la segunda temporada de la telenovela Chiquititas.

La participación de Michel Brown en Chiquititas

Chiquititas fue una de las series argentinas que más marcaron a la generación de los años ‘90. La historia creada por Cris Morena mostraba la vida de un grupo de niños y adolescentes huérfanos que vivían en el orfanato Rincón de Luz. Esta serie contó con el protagónico de Romina Yan, Grecia Colmenares, Romina Gaetani y Agustina Cherri, y con actuaciones de Hilda Bernard, Natalia Lobo, Jorge Rivera López, Patricia Sosa, entre muchos más.

Fue en la segunda temporada de Chiquititas que pudimos ver al personaje que interpretó Michel Brown. El incipiente actor de entonces 20 años de edad se destacó dando vida a Tomás Linares Pintos, un adorable profesor de música de los niños y adolescentes que residían en el orfanato. Allí, Michel exhibió su talento para el canto interpretando algunas canciones de la banda sonora, como Mariposa Mía, Pánico y Pienso en ti.

Michel Brown en Chiquititas

Tras finalizar su paso por Chiquititas, en diciembre de 1997, el joven Michel Brown comenzó a expandir su trayectoria artística y decidió irse a México a trabajar con Televisa. Así fue que, en sus veintes ya actuaba como Franco Reyes en Pasión de gavilanes, cautivando a cada espectador con su talento y guapeza.