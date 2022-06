Así lucía George Clooney en ER Emergencias

La serie “ER Emergencias”, a pesar de que terminó hace varios años, cada vez gana más adeptos, logrando convertirse en un programa de culto en el que han participado grandes estrellas del cine y televisión, como George Clooney, Julianna Margulies, Noah Wyle, Anthony Edwards y Laura Innes, tan solo por mencionar algunos.

George Clooney, quien interpretó al Dr. Doug Ross en las primeras cinco temporadas del drama médico “ER Emergencias” en la década de 1990, rápidamente se transformó en una de las estrellas más codiciadas de Hollywood, no solo por los productores sino por las fanáticas que estaban locamente enamoradas de él.

Así se veía George Clooney en “ER Emergencias”

El George Clooney de hoy en día luce totalmente diferente del que interpretó al Dr. Ross en los 90s, y no es para menos pues han pasado ya 30 años. En ese momento no tenía ni una arruga marcada, su pelo era casi completamente negro y no usaba barba.

A lo largo de las cuatro temporadas en las que él participó, fue cambiando de look. Por momentos lucía una melena un poco más larga, mientras que en otras ocasiones se lo puede ver con el pelo súper corto. Pero siempre con algo en común: el sex appeal no se veía afectado por el largo de su cabellera.

En cuanto al estilo de ropa, mucho no hay para decir pues, como su papel lo requería, la mayoría del tiempo aparece con ambo o con una bata blanca, típica de médico. Aunque, en las ocasiones que se dejaba ver sin su uniforme, se lo podía ver con camisa y corbata.

¿Por qué se fue George Clooney de “ER Emergencias”?

La salida de George Clooney de “ER Emergencias” se produjo justo cuando él lo deseaba. Fue contratado por 5 temporadas, y en el momento que llegó a su fin, optó por tomar un nuevo rumbo y enfocarse en las películas.

Antes de dejar “ER Emergencias” en 1999, ya había conseguido algunos papeles importantes en la pantalla grande con “From Dusk Till Dawn'' y “Batman & Robin”. George Clooney estaba interesado en expandir su carrera en el cine, pero cumplió su compromiso en la sala de emergencias antes de hacerlo.

Durante sus 15 temporadas, "ER" de NBC presentó una larga lista de actores que se convirtieron en estrellas de renombre, entre los que se encontraba George Clooney.

Como dijo el productor de ER John Wells en el momento de la partida de Clooney: "George ha hecho lo que pocas personas hacen. Esa ética es algo que ha estado cada vez menos presente en los últimos años".

Después de dejar la serie, obtuvo varios papeles más bien recibidos, incluidos “Three Kings'' y “¿Dónde estás, hermano?” en 2000. Su verdadera llegada como peso pesado cinematográfico se produjo dos años después de dejar ER en “Ocean's Eleven'' de 2001

¿Qué look de George Clooney en “ER Emergencias” es el que más te gusta?