Respira profundo antes de ver cómo lucía Salma Hayek en su primera audición a los 20 años

Salma Hayek es una de las actrices más bellas de Hollywood y su atractivo perdura a través de los años. La también, empresaria y productora mexicana es una de las seis actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz principal o de reparto al premio Óscar, además de ser la primera actriz mexicana nominada como actriz principal. Se le considera una de las figuras mexicanas que han alcanzado mayor notoriedad en Hollywood, desde los tiempos de la actriz Dolores del Río.

Si bien hoy la actriz es una verdadera sensación en Instagram; mucho antes, Salma comenzó su carrera en México, actuando en telenovelas de Televisa y llegando a protagonizar la telenovela “Teresa”. Precisamente de aquellos primeros años es que hoy veremos un video de un casting que realizó la actriz. Más adelante llegaría la oportunidad de protagonizar “El callejón de los milagros”, película por la que fue nominada a un Premio Ariel. En 1991, Salma Hayek se trasladó a Hollywood y consiguió la fama con papeles en películas anglófonas, tales como “Desperado”, “Abierto hasta el amanecer”, “Dogma” y “Wild Wild West”. Por aquél entonces la productora estaba en sus 20’ aunque aún sigue siendo igual de hermosa.

Su papel más importante fue en la película de 2002 “Frida”, como Frida Kahlo, gracias al cual recibió nominaciones a la mejor actriz en el premio de la Academia, el Premio BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores y el premio Globo de Oro. La película recibió una gran atención y fue un éxito de crítica y público. Salma Hayek ganó un Premio Daytime Emmy a la mejor dirección de programa especial para niños/jóvenes/familia en 2004 por “El milagro de Maldonado”, y recibió una nominación al Premio Emmy a mejor actriz invitada en una serie de comedia en 2007 tras ser estrella invitada en la cadena “ABC” con la serie de televisión “Ugly Betty”.

Recientemente se viralizó un video de la actriz en los inicios de su carrera cuando participó de un casting a sus 20 años. Hayek tenía el cabello enrulado, más claro que ahora y seguía la moda de los años '80.

Imatgen: T13

En el video de Salma Hayek se ve cómo interpreta un monologo que le habían dado para pasar la prueba. No obstante no hubo suerte para ella en el casting, ya que no obtuvo el papel y hasta pasaron dos años para que la actriz consiguiera su primer papel el cual fue para la telenovela “Nuevo Amanecer”. Lo impactante del clip es lo hermosa que lucía Salma a sus veinte y en la actualidad ya que mantiene siempre joven, algo que se encarga de demostrar asiduamente en Instagram.