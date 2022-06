Siempre la esterilización supone algunos miedos y dudas para quienes quieren practicarle esta intervención a sus perros y gatos. Si bien entienden que es una operación que a la larga los beneficiará y mejorará la convivencia en el hogar, la instancia quirúrgica implica riesgos que es preciso tener en cuenta para tomar todos los recaudos necesarios que alivien el trance de nuestras mascotas durante el procedimiento.

En diálogo con MDZ Napsix, el veterinario Agustín Carbone planteó algunas ventajas y consideraciones a contemplar si queremos realizarle una esterilización a las mascotas.

Mascotas: la esterilización es recomendada por los veterinarios

Mascotas: cuáles son las ventajas de la esterilización

"La esterilización siempre está recomendada para evitar otro tipo de patologías, si los perros y gatos no van a ser reproductores es mejor que no los tengan para evitarse problemas. Está claro que siempre hay riesgo quirúrgico, uno puede disminuirlo con análisis de sangre, controlando el corazón, con electrocardiogramas, con radiografías de tórax, pero siempre hay un riesgo habitual a contemplar. Por esto es necesario que haya un anestesista controlando al paciente en sus parámetros clínicos para que no haya problemas con las mascotas", señala Carbone.

El veterinario también explica cómo es preciso manejarse en el posquirúrgico: "Es necesario seguir controlando al paciente, hasta que se despierta, ver si logra mantener la cabeza erguida, a veces pasa que en el furor del trabajo después de la operación los perritos quedan solos en la recuperación y esto genera problemas. En ese momento debemos controlarlos entre otras cosas su temperatura corporal, por eso es preciso acompañarlos para la plena recuperación anestésica".

Mascotas: es preciso cuidarlos en el pre y posquirúrgico de la esterilización

"Si vos querés realizarle una cirugía a tu mascota, pero no querés pagar mucho, es obvio que el veterinario no va a tener plata de más para pagarle a un anestesista. Por eso es necesario contemplar todos los gastos necesarios para que el procedimiento sea lo más saludable para el animal", concluyó Carbone.