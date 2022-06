Suele pasar que Netflix "resucita" películas que no tuvieron un gran eco en las audiencias luego de su estreno. Hay diversos ejemplos de ficciones de distintos géneros que recibieron una mejor acogida en la plataforma de streaming, que cuando fueron ofrecidas en las carteleras del cine. Y en esta ocasión nos queremos referir a un film en particular que no para de escalar posiciones en el ranking de Netflix entre los diferentes públicos a lo largo del globo.

En el católogo de Netflix, los suscriptores pueden acceder en estos días a una película que se llama Entre navajas y cuchillos y es un drama policial, con los clásicos recursos de intriga y misterio que involucran al espectador en la secuencia narrativa que da vida a los enigmas que se desprenden de un crimen. La película fue dirigida y escrita por Rian Johnson, y trata sobre la investigación llevada adelante por el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) luego de que el novelista de crimen Harlan Thrombey (Christopher Plummer) fuera encontrado muerto en su casa.

Entre navajas y cuchillos se estrenó en 2019 y hace poco Netflix la llevó al streaming

Streaming: mirá el trailer de la película que Netflix recuperó y es sensación

Entre "Navajas y Cuchillos" es una película divertida y una experiencia ligada a lo lúdico, con una narrativa interesante. No le regala la información de forma directa al espectador, sino que hasta cuando la resolución parece obvia, lo enreda y lo sorprende otra vez

La historia retoma en clave paródica algunos elementos y recursos de los clásicos films que tratan los misterios de la genial escritora Agatha Christie, con su célebre detectiva Hércules Poirot, y hasta hace alguna que otra referencia a Sherlock Holmes. El film que ofrece Netflix propone una secuencia de engaños que le hacen creer al público en certezas que al final resultan no tener ningún asidero. Este recurso implica volver partícipe activo al espectador dentro de la resolución del misterio sin perder el ritmo en ningún momento.

Integran el elenco Daniel Craig, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette, Michael Shannon y Chris Evans.