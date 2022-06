Netflix: secretos de Hustle, la película más vista

Hustle es la nueva producción del catálogo de Netflix que ya está al tope de las visualizaciones en todo el mundo. La película, que en español se conoce como Garra, registró casi 85 millones de visualizaciones luego de haber sido lanzada el pasado fin de semana en la plataforma de streaming. La trama se centra en un deporte, el básquet, que pese a no ser de los más populares a lo largo del globo, se impuso entre las preferencias por sobre otros géneros más solicitados como el terror, suspenso, o crimen.

La película Garra (Hustle en la mayoría de los países) fue realizada por una auténtica leyenda de la NBA LeBron James, cuenta con el basquetbolista español Juancho Hernangómez como gran estrella, y comparte protagonismo con el no menos famoso actor Adam Sandler.

Netflix: los secretos de Hustle, la película más vista

Hustle trata sobre un cazatalentos de la NBA, Stanley Sugerman (Alan Sandler) que lleva 30 años recorriendo el mundo para detectar jugadores desconocidos que puedan explotar en la NBA. Por lo general no ha tenido éxito en su misión pero todo cambio en uno de sus últimos viajes cuando recala en España y descubre a Bo Cruz (Juancho Hernangómez).

La película cuenta para su buena recepción con el carisma de Alan Sandler, el apoyo de LeBron James, y la buena factura del film, que ha recibido buenas críticas.

Algunas claves:

Hustle tiene un guiño cómplice interno en el lenguaje de los protagonistas, ya que uno de los personajes se refiere a Adam Sandler como "Stan the man", haciendo alusión a una canción que el actor interpretó en su álbum titulado "Shhh... Don't Tell", en 2004.

Uno de los protagonistas del nuevo éxito de Netflix, Juancho Hernangómez, fue fichado por la NBA en 2016. En ese tiempo integró los equipos de Denver, Minnesota, Boston, San Antonio y Utah.

Netflix: Hustle duplica en visualizaciones a la segunda película más vista

El cazatalentos Sugerman lleva un buzo con una inscripción que dice Federal Donut, que es un famoso restaurante de la ciudad de Filadelfia. En dicho lugar se venden donas y pollo frito, incluso cuenta con una sucursal en el estadio de los Philadelphia 76ers, franquicia de básquet a la que pertenece el personaje de Adam Sandler.

"Never Back Down", la historia del raro tatuaje de Bo Cruz en la película de Netflix: el personaje interpretado por el español Hernangómez, hacia el final del film, se tatúa un roble en el brazo izquierdo bajo la frase "Never Back Down" (Nunca echarse para atrás) como tributo al cazatalentos que lo descubrió.

Algunos de los basquetbolistas que aparecen en la película son: Juancho Hernangómez, Anthony Edwards, Boban Marjanovic, Mo Wagner, Tobias Harris, Trae Young, Aaron Gordon, Seth Curry, Kyle Lowry, Tyrese Maxey, Jordan Clarkson, Allen Iverson, Matisse Thybulle, Khris Middleton, Luka Doncic.