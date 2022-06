Kim Kardashian niega dañar vestido de Marilyn Monroe aunque las imágenes hablan por sí solas, aquí las fotos

Kim Kardashian, socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense se ha vuelto el foco de noticias debido a los daños causados en un emblemático vestido. La prominencia de la celebridad aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios de entre los que destacan sus marcas “KKW Beauty” o “Skims”.

En 2016 Kim Kardashian llegó a ser portada de la revista “Forbes” como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En 2017 fundó su propia su marca de cosméticos “KKW Beauty”, la cual está valorada en mil millones de dólares. En 2019 hizo lo propio con la marca de fajas “Skims”. Estos negocios la llevaron a ser declarada por “Forbes” como multimillonaria en abril de 2021, al superar un patrimonio de mil millones de dólares. No obstante, ni todo el dinero del mundo puede arreglar los daños causados en el vestido de Marilyn Monroe.

Recordemos que Kim Kardashian se convirtió en el tema de conversación de la alfombra roja Met Gala 2022 cuando perdió casi 20 libras para poder usar el icónico vestido "desnudo" que Marilyn Monroe usó en 1962 para cantar "Feliz cumpleaños" al entonces presidente John F. Kennedy.

Si bien hubo mucho debate sobre si a la estrella de la realidad se le debería haber permitido usarlo o no, e incluso el diseñador Bob Mackie condenó la decisión, los fanáticos del ícono de Hollywood estaban alborotados la semana pasada cuando sospecharon que se había hecho un daño real a la prenda. Se debe tener en cuenta que las proporciones del cuerpo de la socialité son mayores a las de Marilyn Monroe para quien fue realmente hecho el vestido.

Imagen: Noticia del día

“Ripley”, el museo que compró el vestido en una subasta por casi $ 5 millones de dólares y continúa exhibiendo la pieza de Marilyn Monroe, emitió un comunicado el jueves negando que el vestido haya sido dañado durante la salida “Met Gala” de Kardashian. Cuando se le preguntó: "Seguimos viendo cosas como, 'El vestido está arruinado'... ¿Todo eso no es cierto?", Kim Kardashian respondió: “No…Ripley [y yo] trabajamos muy bien juntos; hubo manipuladores con guantes que me lo pusieron”.