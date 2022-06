El Señor Barriga de El Chavo del 8 pelea contra las secuelas que le dejó el Covid-19

Roberto Gómez Bolaños le permitió a varios actores dar un gran salto al estrellato gracias al lugar que les dio en El Chavo del 8. Uno de los que se hizo conocido por su participación en la famosa vecindad fue Édgar Vivar. El artista interpretó a El Señor Barriga, el dueño del lugar que tenía que perseguir al personaje de Ramón Valdés para que le pagara la renta. Si bien parecía ser alguien gruñón, tenía un espíritu noble y bondadoso.

Además, también se puso en la piel de Ñoño, un niño que era un personaje secundario y llamaba la atención por su peso. El pequeño era víctima de un sinfín de burlas por su aspecto físico y en la escuelita del Profesor Jirafales sobresalía por tener una inteligencia brillante.

Ñoño, el niño más inteligente de El Chavo del 8

Semanas atrás, el actor preocupó a sus fanáticos al conocerse que tenía Covid-19. Hoy, recuperado contó cómo se encuentra y contra qué secuelas del temido virus pelea. "Me estoy recuperando de las secuelas de covid, hace seis semanas ya di negativo, yo pensaba que no me iba a dar luego de cuatro vacunas que tengo dentro, pero ni modo me tocó; afortunadamente fue de la manera más benigna", señaló.

Edgar Vivar como El señor barriga en El Chavo del 8

Acerca de las molestias a las que le hace frente, indicó: "Un fuerte dolor de cabeza, dolor de garganta espantoso, y un cansancio muy pesado y eso es lo más molesto y difícil de sobrellevar, pero de ahí en fuera estoy perfecto".

Y, desde el Pabellón del Palacio de los Deportes, de Ciudad de México, Vivar reflexionó: "Yo toda esta pandemia he estado dentro de mi casa, no salía a ningún lado, y he estado desinfectando todo hasta los pensamientos. Yo soy muy afortunado porque la enfermedad me dio de una manera muy leve. Estos dos últimos años he perdido a 16 compañeros y amigos de una manera terrible. Entonces eso me sacudió y me hizo evaluar lo que es la vía y la salud, que es algo frágil".