"Te Felicito": las indirectas que Shakira le dedicó a Piqué en su nueva canción

En las últimas horas se ha filtrado una información que afirma que la famosa pareja de Shakira y Gerard Piqué está atravesando un momento de crisis. La noticia que ha revolucionado a todo internet se dio a conocer a través del podcast “Mamarazzis” que realizan dos periodistas del medio español El Periódico de Cataluña. Durante el podcast, se reveló que la cantante colombiana habría encontrado al jugador del FC Barcelona con otra mujer, lo que provocó una separación entre ambos.

Las conductoras del espacio, Lorena Vázquez y Laura Fa, aseguraron que “Piqué se ha visto varias veces con una mujer joven y esto habría provocado que el jugador se traslade a su piso de soltero”. Por otra parte, dejaron en claro que en el colegio de sus hijos, Sasha y Milán, la “ex-pareja” que estaba pronta a cumplir 12 años, hace como si estuviera todo perfecto en la relación, pero realmente no se hablan.

Como si fuera poco, las periodistas declararon que Gerard se encuentra viviendo una vida de soltero con su compañero de equipo Riqui Puig. "Está desatado" y "desbocado de fiesta", ha sentenciado Laura Fa. Juntos recurren a conocidas discotecas situadas en la zona alta de la capital catalana, y "se le ha visto acompañado de otras mujeres", según su investigación.

Por el momento, ninguna de las partes afectadas ha declarado algo al respecto, pero seguramente el tema dará mucho de qué hablar en los próximos días. No obstante, esto explicaría porqué Shakira se presentó sola en la alfombra roja del Festival de cine de Cannes.

A raíz de lo sucedido, los internautas fanáticos de la artista de Barranquilla han expresado haber perdido la fe en el amor. “Si la engañan a Shakira, qué queda para los simples mortales”, expresan usuarios de las redes sociales que también encontraron similitudes entre la nueva canción que lanzó la cantante y su aparente ruptura. Es que, a fines de abril Shakira publicó el video de “Te felicito”, single que comparte con Rauw Alejandro. Esta canción se volvió tendencia desde su estreno, pero nadie prestó mucha atención a la letra hasta este momento.

Qué dice la letra de “Te felicito”

“Te felicito” es el nuevo single de Shakira junto a Rauw Alejandro que cuenta con más de 50 millones de reproducciones en YouTube hasta el momento. Distintos versos de la canción harían referencia a la turbulenta ruptura entre Piqué y la cantante.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, dicen las primeras estrofas de “Te felicito”, haciendo aparente referencia a la infidelidad que sufrió Shakira.

En el estribillo es donde más claro queda el mensaje de la separación: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, qué bien actúas, esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto”.