Qué dijo Cazzu sobre el supuesto noviazgo con Christian Nodal

Christian Nodal, cantautor mexicano, se ha mantenido bajo la mirada de las cámaras desde que terminó su relación con Belinda. Desde ese punto final, el artista ha sido visto junto a algunas mujeres que, en su momento, se pensaba que serían sus nuevos romances. Lo mismo sucedió cuando, hace unas semanas, el cantante de rancheras fue captado saliendo con la trapera argentina Cazzu, provocando miles de especulaciones por parte de los fanáticos.

A comienzos de junio, Cazzu y Nodal paseaban de la mano por las calles de Antigua, Guatemala, donde sus seguidores los reconocieron de inmediato y les pidieron algunas fotos. Ambos sonreían placenteros mientras compartían un helado durante su paseo. Esto generó todo tipo de rumores alrededor de los artistas, tales como que sería el comienzo de una nueva relación.

CHRISTIAN NODAL Y CAZZU PASEARON JUNTOS POR GUATEMALA.

Luego, tomaron un vuelo privado hacia Barcelona juntos, ya que la intérprete de “Mucha Data” se dirigía a presentarse en el festival Primavera Sound que se realizó el 9 de junio. Fue durante ese evento que Nodal compartió historias desde el backstage del concierto de Cazzu, con algunos corazones, mostrando que fue uno de los invitados especiales.

A pesar de todo esto, la trapera argentina confesó cuál es la verdadera situación sentimental en la que se encuentra, dejando atrás todos los rumores de noviazgo con el sonorense.

Qué dijo Cazzu acerca de un posible noviazgo con Nodal

Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, tuvo una entrevista en la que desmintió todos los rumores en los que se la vincula amorosamente con Christian Nodal. Fue en el marco de una invitación a la cabina de Exa para hablar acerca de sus nuevos proyectos musicales. Durante la charla, el periodista le consultó acerca del momento en el que compartió escenario con Nodal semanas atrás, en la Feria de San Isidro Metepec.

“La pasé súper bien. Fue una sorpresa porque no lo tenía planeado, yo sólo fui a ver el show. Surgió de repente cantar juntos. Cantamos mi canción favorita. A mí me gusta mucho su música”, respondió la referente del trap asegurando que es una fanática del cantante de “Botella tras Botella”.

En seguida, el periodista ahondó en las letras de amor que caracterizan la composición de Cazzu. En consecuencia, la artista aseguró que a ella le gusta escribir acerca del amor y temas románticos, pero prefiere no vivirlo ya que se siente mejor sola por ahora. “Me gusta escribir sobre eso; vivirlo, no sé si tanto... Aparte, con todo lo que trabajamos, siempre mejor no”, expresó.

De esta forma, la “nena trampa” demostró que está mejor sola y que no tiene en sus planes comenzar una nueva relación, lo que aclararía que no es novia del intérprete de “Adiós amor”. Aunque, la entrevista se publicó días antes de que se la viera cariñosamente junto a Nodal. El mexicano, por su parte, no confirmó ni desmintió su supuesto noviazgo, pero anteriormente aseguró que estaba concentrado en su carrera y en sanar las heridas emocionales tras su ruptura con Belinda.