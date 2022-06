Secretos de la película de terror española que llega a Netflix

Llega a la plataforma de streaming de Netflix la pelicula española de terror, The Invocation of Enver Simaku. La trama fue escrita y dirigida por Marco Lledó Escartín, y tuvo un estreno muy limitado en salas de cine en España el 26 de Abril de 2.019. Netflix, que siempre tiene en el radar películas con algunos años de estreno para sumar a su oferta, la eligió para ofrecerla desde el 4 de junio.

La historia gira en torno a una misteriosa muerte, que despertó tantos interrogantes como sospechas. El protagonista, Julien, aún no logra reponerse de la muerte de su esposa Ángela. 18 años después, el hombre vuelve a Albania con el objetivo de entender qué pasó. Con la ayuda de sus antiguos colegas, se adentrará en un mar de grabaciones, informes policiales y visiones del más allá.

Netflix: secretos de la película

Esta fue la primera realización del director Escartín y en su debut decidió realizar una ambiciosa y efectiva combinación entre documental y ficción. Como solía visitar Albania con su familia, no tuvo inconvenientes para componer un contexto en escena que refleja la idiosincrasia de ese país. Además, tiene un preciso registro de su cultura y de las costumbres de su sociedad. En consecuencia se apoya en las particularidades del medio albanés para generar el clima para su ficción, basada en un hecho real, según reza la película al comienzo.

The Invocation of Enver Simaku utiliza distintos recursos narrativos para instaurar la sensación de veracidad. Desde la cámara de vídeo VHS-C de los años 80 con un formato de pantalla de 3/4, hasta las cámaras digitales de hoy día con formato panorámico. Se utilizan imágenes de archivo y fotografías antiguas para acrecentar la leyenda que hay alrededor de la historia. Pero según los críticos existen algunas fallas e inconsistencias en la narrativa, como el exceso de información, la asfixiante voz en off que acompaña el relato, que no deja mucho lugar para la sugestión.

The Invocation of Enver Simaku

De todos modos, hay un consenso en la crítica que sostiene que la película con su formato de falso documental, lograr generar momentos de auténticas sensaciones aterradoras en el espectador, a través del recurso de la secuencia narrada en la que tienen lugar las aparaciones espectrales. Si bien se detectaron algunas falencias, que podrían haberse subsanado quitando la superposición de elementos visuales y sonoros, la historia logra su objetivo primario de generar miedo en quien la ve.