Un acertijo visual para medir tus fortalezas y debilidades con los demás

El acertijo visual pensado como test de personalidad es un desafío viral que no deja de generar repercusiones en sitios y redes. La demanda de estas pruebas para conocer aspectos de nuestra forma de ser crece cada semana, con nuevos envíos y consignas a resolver. En el público hispanoparlante, en especial, estas propuestas calaron muy hondo y los pedidos para renovar los enigmas se acumulan día a día.

En esta ocasión te presentamos un acertijo visual que develará los aspectos centrales de tu personalidad en la relación con las demás personas. Cuáles son tus fortalezas y debilidades en tu interacción, cómo te puede decodificar el otro con respecto a estos atributos y los posibles defectos de tu manera de encarar las cosas. La impresión que generás en un tercero es una de las mayores inquietudes de cualquier individuo. Por lo general, salvo claro está algunas excepciones, el común de las personas se interesa por saber qué piensan si mismas.

Acertijo visual para saber tus fortalezas y debilidades con los demás

Test de personalidad: resolvé el siguiente acertijo visual

Como dijimos, este tipo de pruebas convocan a una gran diversidad de público al que le interesa saber, aunque más no sea sin tanta profundidad, algunas de las características de la propia personalidad. Entonces, ahora te invitamos a que veas la imagen que está debajo para que honestamente respondas que figura ves primero. Así, luego en las conclusiones podrás saber un poco más sobre cómo estructurás tus vínculos.

Qué imagen ves primero en este test de personalidad

Si sos de las personas que vieron en primer lugar a una mujer te caracterizás por tener una sensibilidad social que se destaca al momento de vincularte con otra persona. Te preocupa el bienestar del otro, y te corrés del centro de la escena para ofrecer condiciones amables al otro. Estas son tus principales fortalezas, pero la debilidad tiene que ver con que a veces te olvidás de vos, por buscar la satisfacción ajena, ponés en riesgo tu propia estabilidad. De todos modos, tu forma de ser adaptable al otro hace que no te aferres a ninguna zona de confort. Te gusta estar mucho en tu zona de confort pero podes adaptarte a cualquier cosa, por lo que en el futuro no tendrías problemas.

En cambio si viste al caballo, no significa que no te preocupen los demás, pero sí pones en valor las posibilidades de los vínculos y que sos selectivo con ellos, no te abrís a cualquiera. Cuando te decidís por fortalecer una relación pones tu esfuerzo para que esa unidad se dé. Y en tu proyección personal imaginás los distintos escenarios que pueden albergar esos diferentes vínculos. Y aquí radica la debilidad en el reverso de tu fortaleza. Sos noble con el vínculo, pero a veces vas más allá de lo que ese vínculo puede ofrecer y en consecuencia las desilusiones pueden ser grandes y movilizantes.