Qué edad tenía Thalía cuando trabajaba en Marimar

Thalía, además de ser una estrella musical, también se ha destacado por sus roles en la actuación, particularmente en la trilogía de las Marías, dentro de la cual se encuentran María Mercedes, María la del Barrio y Marimar, las telenovelas que la catapultaron a la fama.

El lanzamiento de Marimar fue en el año 1994, un dato que enciende varias alarmas y que hace que nos preguntemos: ¿Cuántos años tenía Thalía en ese momento? Teniendo en cuenta que la actriz actualmente tiene 50 años, en el momento en el que grabó la telenovela, junto a Eduardo Capetillo como su coprotagonista, tenía 23 años.

Eduardo Capetillo y Thalía en Marimar

Eduardo Capetillo y Thalía, quienes fueron compañeros en el grupo Timbiriche, hace un tiempo decidieron recordar cómo fue compartir escena en Marimar. Sin embargo, el esposo de Vivi Gaitán no imaginó que Thalía lo desenmascararía al revelar una rabieta durante uno de los rodajes.

Todo comenzó cuando a Capetillo, quien interpretaba a un futbolista que aspiraba a convertirse en jugador profesional, le pidieron que hiciera unas tijeras para una de las escenas, lo que logró luego de numerosas grabaciones. El gran enojo fue cuando se dio cuenta que no lo habían grabado, por lo que tendría que volver a repetirlo.

"Te costó porque te raspaste. Me acuerdo que hiciste un pinche berrinche '¡¿Por qué no lo grabaron?!' Porque fue una [toma] que te salió cañón [muy bien] y no sé por qué [el camarógrafo] no lo grabó", recordó Thalía.

Capetillo se sorprendió de la gran memoria de Thalía y dijo: “De eso sí me acuerdo, fijate”. Y terminó diciendo: “Qué buen recuerdo”. Y por su parte, la esposa de Tommy Mottola le volvió a contestar: “Me acuerdo por qué tenías un cañón y quién sabe dónde estaba el fotógrafo, estaba arreglando algo”.

Thalía recuerda a Marimar en todo momento

Thalía compartió con sus seguidores en redes sociales algunas imágenes de su paseo en yate en mar abierto junto a su esposo, Tommy Mottola. Sin embargo, la mexicana preocupó a los internautas cuando decidió nadar en una zona de riesgo por la posible presencia de tiburones y cocodrilos.

En una de las fotografías de la actriz se le puede ver luciendo un traje de baño tipo buzo. En otra de las instantáneas se aprecia un cartel amarillo en un poste que advierte a los visitantes tener cuidado ante la posibilidad de que haya cocodrilos en la zona.

Luego, en un pequeño clip se ve a la actriz en el mar sobre un flotador disfrutando de los rayos del sol. Además, la publicación la tituló "Marimar 4 ever". Después de eso, los internautas se apresuraron a elogiar su carrera. “Diosa te admiro mucho”, “4 siempre costeñas”, “Thalía eres la mejor”.

¿Cuál es tu escena preferida de Thalía en Marimar?