Mascotas: cómo acompañar una rehabilitación

Las mascotas pueden sufrir intervenciones quirúrgicas de diferentes magnitudes que implican distintas necesidades para completar su curación en la etapa posoperatoria. Desde la medicina veterinaria remarcan que lo mismo en el caso de los humanos, el tipo de procedimiento realizado sobre un perro definirá la rehabilitación que el animal requiere y que debemos acompañar para que pueda volver rápidamente al ruedo.

Mascotas: el tipo de operación define la rehabilitación

Mascotas: que tipo de rehabilitación precisan

En diálogo con MDZ Napsix, el veterinario Agustín Carbone indica que "la rehabilitación y los procesos posquirúrgicos dependen del tipo de intervención. Por ejemplo, si se trata de intervenciones traumáticas es muy importante la fisioterapia para la pronta recuperación de ese paciente, para que se recupere de la atrofia muscular que se le generó por no utilizar el miembro debido a la patología".

Al explicar cómo debemos acompañar esa recuperación, Carbone agrega que es necesario "no sobreexcitarlos, el perrito tiene que hacer reposo y no debe moverse. Si le damos muchos analgésico y antiinflamatorios, el animal no va a sentir dolor y más se va a querer mover". En consecuencia, advierte que "hay que hacer un manejo adecuado del dolor para que el paciente esté inhabilitado en ese sentido".

Mascotas: en la rehabilitación debemos evitar sobreexcitarlos

En conclusión, la rehabilitación de nuestras mascotas depende también, más allá del tipo de maniobra quirúrgica recibida, de cómo nosotros acompañamos al animal y cómo lo contenemos. Es preciso darle el momento necesario para que termine de sanar las heridas y pueda volver a recuperar la libertad de movimiento. Sólo así evitaremos que recaiga en una posible lesión.