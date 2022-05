Las 3 mejores películas de Ray Liotta para recordarlo por siempre

El jueves 26 de mayo se dio a conocer una noticia que sorprendió al mundo entero, principalmente a los personas que aman el cine. El reconocido actor Ray Liotta falleció a los 67 años, de acuerdo a la información que compartió Deadline.

Se encontraba viviendo su mejor momento personal, ya que estaba comprometido con Jacy Nittolo y tenía planes de pasar por el altar. Lo mismo sucedía con su vida profesional, ya que se encontraba en pleno resurgimiento de su carrera.

En los últimos tiempos, se destacó por formar parte de proyectos como The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move. Actualmente, se encontraba en República Dominicana filmando Dangerous Waters.

Según la información que se dio a conocer, el actor falleció mientras dormía. Sus próximos trabajos eran Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks, y The Substance, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

Las películas que te harán recordar a Ray Liotta

Goodfellas

Uno de los trabajos más exitosos de Martin Scorsese y una de las películas que consagró a Ray Liotta en el mundo de la actuación. Si hablamos de la industria cinematográfica, Goodfellas es considerada un clásico de culto.

La trama nos presenta a Henry, quien es un niño de trece años de Brooklyn que está fascinado con el mundo de los gángsters. Su sueño termina haciéndose realidad cuando ingresa en la familia Pauline. Dicho personaje cayó en manos del actor, quien se robó todos los aplausos por parte del público.

El campo de los sueños

Roy Kinsella cree escuchar voces, las cuales le dicen que deben construir un campo de béisbol. “Si lo construyes, él vendrá“, dicen las voces. Con el apoyo de su esposa, decide llevar adelante esta petición.

Esto da como resultado que el sueño de toda su vida se haga realidad: se encuentra con grandes estrellas del béisbol, como “Shoeless“ Joe Jackson, jugador de los Chicago White Sox. Dicho personaje, fue interpretado por Ray Liotta.

Identidad

Mientras se encuentran atrapados en una terrible tormenta, diez viajeros no tienen otra opción que refugiarse en un extraño motel que se encuentra ubicado en pleno desierto. De esta manera, quedan aislado del resto del mundo.

Rápidamente, se darán cuenta que han encontrado cualquier cosa menos un refugio. Entre ellos se encuentra un asesino. En esta producción, el actor Ray Liotta se encargó de ponerse en la piel de Rhodes.

¿Qué película vas a mirar primero?