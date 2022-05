Cuáles son las operaciones más riesgosas en perros y gatos

La salud de nuestras mascotas es algo que nos importa y mucho. Su bienestar es un complemento del nuestro, ya que no podemos verlos sufrir. El perro o el gato que no puede correr, que no tiene ni la libertad ni la autonomía para gozar libremente es un factor de sufrimiento para toda la familia. Incluso, en algunos casos, es preciso someterlos a delicadas operaciones quirúrgicas para restablecer su buena condición. ¿Sabías que hay operaciones que implican un mayor riesgo que otras?

El veterinario Agustín Carbone, en diálogo con MDZ Napsix, destaca primero que "los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad en perro y gato suponen un riesgo anestésico, que siempre puede ocurrir lamentablemente una fatalidad en una cirugía muy sencilla, siempre puede pasar por el riesgo anestésico, o por error de técnica y no poder ligar por ejemplo un vaso que se dañó por equivocación".

Toda operación implica un riesgo anestésico

Mascotas: cuáles son las operaciones más riesgosas

Carbone amplía que "las operaciones quirúrgicas más complejas, van a ser las que involucren estructuras vitales, van a ser procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso central, como la extirpación de un tumor en el encéfalo, y las cirugías cardiovasculares, toráxicas, de los grandes vasos, como resolver un ductus arterioso, la persistencia de un conducto arterioso, que es algo frecuente e implica una cirugía de alta complejidad, no solo por la técnica sino también por el nivel de anestesia que requiere".

mascotas: las operaciones del sistema nervioso y las cardiovasculares son las más delicadas.

Cabe entender, por lo tanto, que las mascotas corren un riesgo quirúrgico y anestésico similar al que enfrentamos los humanos ante cualquier intervención por más sencilla que aparente ser. Esto es porque en el medio de las operaciones siempre pueden ocurrir diferentes imponderables que dificulten su resolución. Cuestiones que tienen que ver con la técnica, con la anestesia, y con las distintas fases de complejidad de la misma intervención.