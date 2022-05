Así se veía Johnny Depp en ¿A quién ama Gilbert Grape? a principios de los 90'

Johnny Depp agregó otra película aclamada por la crítica a su prolífica filmografía al protagonizar ¿A quién ama Gilbert Grape? a principios de los 90'. El drama, que también coprotagonizó Leonardo DiCaprio, siguió al protagonista de “Piratas del Caribe” mientras cuidaba a su madre y a su hermano menor discapacitado.

El actor, con treinta años de edad, tenía un look muy jovial, el cual acompañaba perfectamente a su personaje en ¿A quién ama Gilbert Grape?. El pelo, que le llegaba a la altura del hombro, lo tenía un poco más claro, era un color extraño, entre rojizo y amarillento. No le quedaba nada mal.

En cuanto a su rostro, todo muy “limpio”, nada de barba, ni bigote. Absolutamente afeitado. Mientras que su ropa reflejaba perfectamente el entorno de su personaje: jeans gastados, camisa con una playera abajo, una gran chamarra color café y gorras. Todo muy simple.

¿A quién ama Gilbert Grape? Llevó a Johnny Depp a un lugar oscuro

Johnny Depp en un momento reveló que actuar en ¿A quién ama Gilbert Grape? lo motivó a disfrutar de beber. El nominado al Oscar confió que sintió depresión al interpretar el papel, en parte porque le recordaba su propia vida personal (su familia no tuvo un buen pasar económico y su mamá a veces los golpeaba a él y sus hermanos sin ningún motivo).

“Gilbert nunca tuvo la oportunidad de ir y hacer su vida. Tuvo que cuidar de su mamá y su hermano retrasado. Se mantuvo a una velocidad muy lenta”, dijo Johnny Depp.

Johnny Depp en “¿A quién ama Gilbert Grape?

Pero el veterano actor se acercó demasiado al personaje, lo que lo metió en un círculo sin fin.

“Y a veces interpretas papeles que son cercanos a ti, te identificas con el tipo. No es que te conviertas en la persona, porque no compro esa mierda en absoluto. Pero esta película fue un momento difícil para mí. Me envenenaba constantemente: bebía, no comía bien, no dormía, fumaba mucho. Fue un tiempo realmente solitario, realmente jodidamente solitario”, confesó el actor.

El actor ha contado que a lo largo de su vida intentó en reiteradas oportunidades rehabilitarse tanto de su adicción al alcohol como a las drogas.

¿Qué te pareció la actuación de Johnny Depp en esta película?