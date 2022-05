¿Qué edad tenía Johnny Depp cuando interpretó a El joven manos de tijera?

Uno de los papeles más memorables y queridos de Johnny Depp es el de Edward en la película El joven manos de tijera. Sin dudas este papel marcó un antes y un después en la carrera del actor, quien se ha destacado por interpretar personajes complejos, que requieren de toda una preparación.

El joven manos de tijera cuenta la historia de Edward, el personaje principal interpretado por Johnny Depp. Un hombre creado por Vincent Price, un inventor solitario que murió sin poder terminar su creación, dejándolo con tijeras en lugar de manos y viviendo solo en una antigua mansión gótica en la colina. Edward fue encontrado años después por Peg Boggs (Dianne Wiest), quien lo acoge y hace todo lo posible para ayudarlo a encajar en la sociedad.

A medida que Edward desarrolla sentimientos por la hija de Peg, Kim Boggs (Winona Ryder), los residentes de la ciudad comienzan a verlo como una amenaza debido a los innumerables rumores sobre él.

Esta era la edad de Johnny Depp en El joven manos de tijera

El joven manos de tijera se ve exactamente igual en tres fases diferentes a lo largo de la película: antes de que su creador lo completara, cuando Peggy lo encontró y cuando Kim le contó su historia a su nieta, muchos años después de los eventos de la película.

Ahora, ¿Cuál es el motivo de esto? Edward es un ser que no tiene edad y fue creado para tener el mismo aspecto durante toda su vida, y como Johnny Depp tenía 26 años cuando se filmó la película, sería justo decir que el personaje fue creado para parecerse a un hombre joven en su 20 años.

Otra pregunta muy frecuente sobre El joven manos de tijera es si es inmortal o no, ya que se muestra que es un ser artificial pero no está claro de qué está hecho. Edward puede sentir si está herido, pero no sangra, y parece que puede sobrevivir sin comida (es poco probable que tuviera suficiente comida en la mansión después de la muerte de su creador, pero mientras vivía con los Boggs, comía como una persona normal), por lo que probablemente sería inmortal.

La respuesta a esa segunda pregunta podría cambiar según de qué esté hecho el personaje interpretado por Johnny Depp, porque si es un robot como sugieren muchos espectadores, podría morir si fallan sus engranajes u otras partes de su sistema interno.

