Manelyk González es captada muy cariñosa con un participante del programa Hoy

Manelyk González, la ex participante más polémica de la historia de Acapulco Shore, recientemente se sumó a “Las Estrellas bailan en Hoy”, el nuevo programa de Televisa que reúne a famosos y a los mejores bailarines de México. Desde el comienzo de la tercera temporada, el pasado 2 de mayo, la chica reality ha robado los corazones de sus millones de seguidores y de más de un participante del programa matutino.

Hace unas semanas, en el mundo del espectáculo se rumoreaba que “Mane” estaba ligada afectivamente a uno de sus colegas. Concretamente, algunos periodistas decían que ella se sentía muy atraída por Raúl Araiza, el conductor de “Hoy”. Sin embargo, ambos lo desmintieron. El propio Araiza aclaró en el programa: “Eso es mentira. Ella me dijo ‘soy tu fan’, yo le dije también soy tu fan por Acapulco Shore. Es una mujer guapísima, pero no hay nada. Con Charly se me hace que sí pueden chocar sus carritos”.

Así, el conductor reveló que Manelyk podría estar sintiendo algo por Carlos Speitzer, su pareja de baile en el programa, quien, aparentemente, también se siente fuertemente atraído por la ex participante de “La Casa de los Famosos”. Además de las declaraciones de Raúl, muchos seguidores creen que ambos famosos están saliendo por la química que muestran en vivo, y por las publicaciones cariñosas que realizan en sus redes sociales durante los ensayos de las coreografías.

¿Hay un romance entre Manelyk y Carlos?

Los dos participantes de “Las Estrellas Bailan Hoy” han negado que exista un romance entre ellos. Sin embargo, las fotografías dicen lo contrario. Es que la revista de espectáculos mexicana TV Notas publicó imágenes en la edición del martes 24 de mayo en las que se los ve a Manelyk y Carlos, muy cariñosos, dejando claras señales de que entre ellos puede existir algo más que solo una amistad o relación de trabajo.

Y es que en una de las fotografías se la ve a “Mane” muy cerca de Carlos, quien se encuentra tomando una bebida refrescante. En otra imagen, la ex Acapulco Shore recarga su cabeza en el hombro del hermano de Alex Speitzer, mientras se hacen algunas caricias. Finalmente, el actor de “Por siempre mi amor” se acerca demasiado a Manelyk mientras le agarra el rostro, como si le fuera a dar un beso, pero lo que se ve es un amoroso beso en la mejilla de la influencer.

A pesar de que ambos habían negado el romance, el bailarín aceptó al final de un ensayo de “Las estrellas bailan en Hoy” que le gusta su compañera de baile, por lo que la atracción entre ambos es más que evidente. Por su parte, Mane dijo estar enfocada en su carrera y aseguró que no planea iniciar una relación en este punto de su vida.