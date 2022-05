Por qué Cher ocupó un rol fundamental en la recuperación de Val Kilmer tras su diagnóstico de cáncer de garganta

Mientras Tom Cruise pasea por la alfombra roja de Cannes, Val Kilmer se disculpa porque todavía no se siente fuerte para hacer largas travesías. Val volvió de una intensa y fuerte lucha contra el cáncer de garganta, razón por la cual todavía no está al cien por ciento y le ha hecho perder gran parte de su voz.

En 2014, el actor sintió un nudo en la garganta. Años después, confirmó que se trató de un cáncer que actualmente ha sido vencido, pero que casi le cuesta la vida y cuyas consecuencias le impiden hablar y comer alimentos sólidos. Fue en este difícil momento de su vida, que vuelve a aparecer Cher, quien fue precisamente su ex acompañante y una de sus mayores amigas, incluso le dio la bienvenida a su hogar durante gran parte de su recuperación.

Cuando se conocieron por allá por 1981 Val Kilmer tenía 21 años y Cher tenía 36 años de edad, ambos estaban en la cresta de la ola. Ella tenía su carrera musical y comenzaba a incursionar en el mundo del cine, lugar que la recibió con los brazos abiertos. Val Kilmer venía de protagonizar la comedia Top Secret y era uno de los galanes más codiciados.

El drama vivido por Val Kilmer a raíz de su enfermedad ha quedado reflejado en "Val", un documental sobre la vida y carrera del actor, ahora con 61 años, en el que el intérprete muestra sus dificultades cotidianas. El año pasado Cher expresó en una entrevista: “Si me llama, no me importa dónde estoy ni qué es lo que estoy haciendo, dejo todo y voy con él”.

Imagen: Instagram Val Kilmer

Por su parte Cher ha expresado unas palabras de afecto hacia Val Kilmer: “Lo amaba y lo amo. Le escribí y le dije: lo siento si hice algo para enojarte o lastimarte. Te amo y tu documental fueron todas estas cosas… Incluso me gustan las cosas que me cabrearon, las cosas que me pusieron histérica, que me sorprendieron, que me lastimaron. Eres valiente y más que brillante".