Así fue la vez que Shakira le puso los puntos a Adal Ramones cuando quiso tocarla

Hoy en día, en las redes sociales se puede encontrar prácticamente cualquier cosa. En el último tiempo, estuvo circulando un video en el que se ve como Shakira frena a Adal Ramones cuando este le toca la cintura.

Hoy en día Shakira es una estrella internacional, reconocida en todo el mundo, por lo que nadie imaginaría que alguien intentara pasarse de la raya con ella, bajo ninguna circunstancia. Pero en sus inicios, cuando trabajaba para obtener el lugar que tiene hoy, tuvo que ponerse firme para evitar que pasaran cosas que ella no quería.

Este fue el caso de su visita al programa Otro Rollo de Adal Ramones, en donde el conductor tuvo una actitud que a la cantante no le gustó y no tuvo ningún tipo de pudor en frenarlo frente a las cámaras

Shakira con Adal Ramones en Otro Rollo

Nos tenemos que remontar a 1995, cuando Shakira tenía tan solo 19 años y estaba promocionando su disco “Pies descalzos”. Como parte de su gira promocional, la cantante visitó el programa del momento: Otro Rollo, con la idea de dar a conocer sus canciones.

Antes de las imágenes del clip que está circulando en internet, donde vemos a una Shakira con el cabello oscuro y lacio, venía todo muy bien. El conductor y la cantante bromeaban sobre algunas circunstancias e incluso la colombiana intentó imitar el acento mexicano.

Todo era risas hasta que la cantante comentó que es una mujer muy pudorosa por lo que solamente se animaba a mostrar su panza, nada más. A lo que Adal Ramones le respondió diciéndole que no tenía nada de panza y la intentó tocar, ya ahí se la vio un poco incómoda.

La entrevista continuó y minutos después el conductor le pidió que le enseñara a mover las caderas, a lo que Shakira contestó educadamente que más tarde le enviaría las indicaciones. Y finalmente llegó la sesión de preguntas del público, en donde le preguntaron a la intérprete de “Pies descalzos” si era verdad que su cintura medía 60 centímetros.

“Yo creo que sí tiene 60 de cintura”, dijo Adal Ramones mientras la tocaba. Pero rápidamente Shakira le quitó la mano de encima, mostrando que no le había gustado nada.

“Tú me agarras a mí y no digo nada, agárrame”, respondió el conductor ante esta actitud, a lo que Shakira dijo: “Yo no quiero agarrarte, quién dijo”. Unos minutos después Adal Ramones quiso medirle la cintura con una cinta métrica, pero ella continuó hablando, dando a entender que no iba a suceder.

Si bien hoy este clip está siendo cuestionado por todos los internautas, cabe destacar que Shakira aseguró que la había pasado muy bien y que se había reído mucho.

Tú, ¿qué opinas al respecto?