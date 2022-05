El tarot revela el futuro amoroso de Belinda

Belinda no deja de sorprender y convocar a sus fans en cada paso que da. Ya afincada en España, donde integra el elenco de Bienvenidos a Edén, una nueva ficción de Netflix. Y en un alto de su vertiginosa vida, Belinda se dio tiempo para ir a una pitonisa, aunque más no sea un skecht para Netflix, para conocer a través del tarot algunos detalles de su futuro amoroso y personal.

Fue por febrero pasado que Belinda y Christian Nodal comunicaron su separación sentimental, lo cual sorprendió a algunos, pero no tanto a otros. La pareja venía ya con algunas dificultades para conciliar la dura e intensa agenda de ambos, y más allá del vínculo afectivo que los unía, los dos apelaron a un pragmatismo extremo para relanzar sus carreras laborales.

En su contacto con la pitonisa, Belinda habló del fuerte lazo que la unía a uno de sus seres más queridos, su abuela. Y recordó los últimos momentos con ella, antes de embarcarse en el nuevo proyecto de Netflix: “A la persona que más he amado en mi vida, era mi abuela. Ella vivía justo aquí en Madrid y siempre me llevaba al casino, al bingo. Justo falleció hace un año cuando empecé a trabajar en este proyecto “Bienvenidos a Edén”, llegué dos días y dos días después ya no estaba y no me pude despedir de ella y decirle que estaba trabajando aquí, era su sueño más grande”, recordó emocionada, en la sesión de tarot.

Qué le espera en el amor a Belinda, según el tarot

Belinda y Nodal se separaron hace 3 meses

En este encuentro con la vidente, hay tres cartas que salieron del mazo y que pueden llegar a definir el futuro de Belinda: Los Enamorados, el Carro y la Emperatriz. La tarotista le vaticinó en general buena suerte en sus próximos pasos, sobre todo en el tema amoroso. Como era evidente, aquí saltaron las preguntas para Belinda.

“¿Voy a tener un novio español?”, consultó la mexicana, a lo cual la experta replicó que tendrá muchas salidas románticas con personas; pero que no tendrá una pareja en definitiva, al menos en España. Según lo que arrojó el tarot, para Belinda lo mejor es no complicarse con las cosas y que todo fluya.