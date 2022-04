El inquietante video de Madonna que causa temor en todos sus fans

Madonna, cantante, bailarina y compositora recientemente ha compartido un extraño video en las redes sociales el cual ha preocupado a sus millones de fans en el mundo. La también actriz, empresaria e icono estadounidense ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, dándole el título de la “Reina del Pop”. Su carrera se vio reforzada por sus papeles en diversas películas por las que recibió comentarios variados. Su protagónico más elogiado es el de Eva Perón para Evita, por el que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical.

Otras ocupaciones de Madonna incluyen ser diseñadora de moda, escritora de libros, directora de cine y productora discográfica, además de que es dueña del sello discográfico “Maverick”. También es una aclamada empresaria, y en 2007 firmó un contrato de 120 millones de dólares con “Live Nation”. La artista ha vendido más de 300 millones de producciones musicales, con lo que establece el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos, incluido en el Libro Guinness de los récords. Según la “Recording Industry Association of America” es la solista con mayores ventas del siglo XX. Si bien la artista es sumamente exitosa, en su más reciente video de TikTok parece no esra muy bien lo cual ha preocupado a sus seguidores.

Imagen: Instagram Madonna

La cantante de 63 años publicó un clip de 13 segundos justo antes de los Premios Grammy 2022 el domingo. En este se ve a Madonna con pesadas cadenas plateadas y una blusa transparente negra con su cabello rubio en cuatro trenzas. En el clip presentaba un primer plano de su rostro y grandes labios rosados y se mostraba inclinándose hacia adelante y hacia atrás frente a la cámara.

Debido a ello sus seguidores no pudieron evitar comentar sobre su extraño TikTok, y muchos se preguntaron por qué la Reina del Pop publicaría algo tan aleatorio. Es así que usuarios dejaron comentarios como: “¡Genial! ¿¡Cómo se supone que voy a cerrar los ojos y quedarme dormido ahora!?”

Imagen: El Universo

Durante los 13 segundos de duración del video, Madonna no emite sonido alguno. No obstante, se escucha su canción “Frozen” de fondo mientras se acerca mucho a la cámara y en un primer plano lanza un beso. Otra fan de la artista comentó el video de TikTok: “Esto sinceramente me asustó, no voy a mentir”.