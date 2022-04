Por este motivo Seinfeld no tuvo una décima temporada

La amada y recordada comedia de situación estadounidense, que fue lanzada hace más de 30 años, Seinfeld demostró que no es necesario hacer las cosas de la manera tradicional para que un programa sea exitoso.

Co-creada por Larry David y Jerry Seinfeld, fue uno de los programas de televisión más importantes de los 90 junto con 'Friends'. Instantáneamente se convirtió en la comedia de situación más popular de la época. Entonces, ¿cuál fue la razón detrás de la cancelación de un programa exitoso como Seinfeld?

¡Oferta de 110 millones de dólares por la temporada 10 de “Seinfeld”!

En 1998, los ejecutivos de NBC hicieron una oferta de 5 millones de dólares por episodio para la décima temporada de Seinfeld. Esto significaba que Jerry Seinfeld se habría llevado a casa 110 millones de dólares. A pesar de la oferta millonaria, el actor se negó a hacer una décima temporada.

En una entrevista , el ejecutivo de NBC, Warren Littlefield dijo: “No nos metimos en líos. Lo que pusimos sobre la mesa era inaudito. Entramos allí con una suma asombrosa y había una confianza tremenda en que nadie podría escapar de ella. Seinfeld vino a mí y me dijo: 'No tengo vida, no estoy casado, no tengo hijos'. Le dimos todo lo que teníamos, estuvo tentado, pero al final fue una decisión de calidad de vida”.

Además de que Jerry Seinfeld sentía que no tenía vida propia por dejar todo en el programa, también creía que la sitcom ya había llegado a su final y que era el momento de cerrar la historia mientras permanecían en la cima, evitando que el gran éxito comenzara a decaer.

Seinfeld hizo millonarios a sus actores

Por supuesto, dado que las nueve temporadas de Seinfeld ya habían hecho muy rico a Jerry Seinfeld, no era una oferta muy provocadora. Estaba ganando millones de dólares por episodio en la novena temporada y sus coprotagonistas alrededor de 600,000 dólares. Incluso hoy, las repeticiones del programa le han valido alrededor de 400 millones de dólares.

El éxito récord de Seinfeld ha convertido a Jerry en uno de los comediantes mejor pagados del mundo. Es por esto que priorizó que la comedia tuviera un buen final a seguirla extendiendo infinitamente, sabiendo que no podía durar para siempre.

A ti, ¿Te parece correcta la decisión que tomó Jerry Seinfeld al cancelar la serie? ¿Cuál es tu escena preferido de Seinfeld?