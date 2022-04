Kim Kardashian es acusada de abusar del Photoshop en Instagram al quitarse el ombligo

Kim Kardashian socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense una vez más parece no haberse percatado de cierto error en sus fotos. La celebridad comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad llamado “Keeping Up with the Kardashians”.

Desde entonces Kim ha lanzado múltiples fragancias y accesorios de entre los que destacan sus marcas “KKW Beauty” y “Skims”, ambas valoradas en mil millones de dólares. Kardashian llegó a ser portada de la revista “Forbes” como una de las empresarias más codiciadas del mundo al superar un patrimonio de mil millones de dólares. No obstante, parece que no hay una cantidad de dinero en el mundo que sea capaz de comprar un editor de fotos de calidad ya que la socialité recientemente fue acusada de pasarse con el Photoshop.

Recientemente Kim Kardashian compartió una imagen en Instagram en la cual se encuentra posando de pie junto a la piscina vestida con su sostén de cuello redondo y bragas debajo de los pantalones de chándal. Sin embargo cuando sus seguidores de la red social vieron las fotos, notaron que la socialité parece tener no ombligo.

Es así que algunos usuarios de Instagram comentaron la foto con mensajes como: "¡Olvidaste dejar tu ombligo!", "¿Dónde diablos está tu ombligo?" o “Falta el ombligo???”. Un fan incluso parecía querer iniciar un movimiento con el hashtag “#WheresKimsBellyButton”. Es sabido que las Kardashian-Jenner no son ajenas a Photoshop, ya que Khloé Kardashian recientemente tuvo que revelar que los fanáticos tenían razón cuando sospechaban que la familia había editado la cara de su hija True en el cuerpo de la sobrina Stormi en fotos de un viaje a Disneylandia.

Imagen: Instagram Kim Kardashian

Además, Kim Kardashian también ha sido acusada de retocar con Photoshop la nariz y la mandíbula de su novio Pete Davidson, aunque una fuente insistió a “Page Six” que la imagen "no fue alterada de ninguna manera". A continuación te dejamos la foto de la socialité y su ausente ombligo para que lo determines tú mismo.