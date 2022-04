Qué es lo que más extraña Paola Rey de las grabaciones de Pasión de Gavilanes

Pasión de Gavilanes sigue liderando el ranking de los contenidos más vistos de Netflix y no es casualidad. El estreno de la segunda temporada de la producción colombiana en Telemundo, el pasado 14 de febrero -y posteriormente en Telecinco-, hizo que cientos de personas quieran volver a ver las primeras andanzas de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Si bien hoy continúan saliendo los capítulos en la pantalla chica, estos ya fueron grabados con anterioridad y el rodaje de la tira ya se dio por finalizado. En una reciente entrevista, Paola Rey, quien se pone en la piel de Jimena Elizondo en la ficción, confesó qué es lo que más extraña de las grabaciones.

"Interpretar a Jimena, a mis compañeros, a todo el equipo. Extraño los lindos seres humanos que estuvieron detrás de este gran proyecto", señaló en diálogo con People en Español.

Acerca de su experiencia en el rodaje de la segunda parte de la historia creada por Julio Jiménez, contó: "Cuando me preguntaban sobre una segunda temporada no me imaginé que realmente fuera a ser una realidad, por ende todo fue mágico, sorprendente y nuevo".

Paola Rey interpreta a Jimena Elizondo en Pasión de Gavilanes

También, reveló lo que le diría a su personaje si lo tuviera de frente. "Le daría las gracias por todo lo que me ha dado, han sido dos décadas donde muchas generaciones han conocido mi trabajo gracias a ella. Y sé que ella con su linda forma de ser también me daría las gracias por darle la piel", expresó.