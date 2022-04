Conoce a la preciosa hija de Natasha Klauss, Sarita Elizondo en Pasión de Gavilanes

Aunque parezca una locura, casi 20 años pasaron del estreno de Pasión de Gavilanes en la pantalla de Canal Caracol. Tal fue el éxito que tuvo la telenovela colombiana, creada por Julio Jiménez, que la producción se animó a lanzar una secuela de la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Así fue que el pasado 14 de febrero se estrenó la segunda temporada de la tira en Telemundo.

Una de las que se ganó el corazón de miles y miles de televidentes fue Sarita Elizondo, interpretada por la actriz colombiana Natasha Klauss. Cuando se emitió la primera temporada ella era mamá de una bebé y dividía su tiempo entre las grabaciones y el cuidado de su pequeña. "Obviamente no viví muchas cosas que sí vivieron mis compañeros porque ya cuando eres mamá joven es otro cuento", señaló poco tiempo atrás en una entrevista con People en Español.

Hoy, su hija Isabel ya es toda una señorita y ella la presume con mucho orgullo en sus redes sociales. ¿La conoces? Aquí te compartimos la cariñosa publicación que Klauss le realizó a su descendiente, hace algunos días, por su cumpleaños. "Hace 21 años hoy 12 de abril llegaste a mi vida a las 4:20 pm de la tarde en ese año 2001", comenzó diciendo.

Natasha Klauss junto a su hija Isabel

"Fue un jueves santo y con toda la familia que nos estaba visitando nos tocó correr a la clínica y no tuvimos el paseo de jueves santo de Semana Santa porque la señorita Isabel ya quería venir y no cuando estaba programada la cesárea ya que también había decidido nacer sentada", continuó.

Y sumó: "Esa niña siempre con carácter eres tú quien me forjó a tenerlo pues fui mamá joven con muchas inseguridades en mi ser, pero que gracias a ti fui eliminando ya que no me quedaba tiempo para dudar de mi capacidad como madre y encarar la vida y sacarte adelante".

Noticias Relacionadas Cuál fue la reacción de Paola Rey al leer el libreto de Pasión de Gavilanes 2

La preciosa hija de Natasha Klauss ya tiene 21 años

Finalmente, la actriz cerró: "Hoy celebro tu vida un año más. Y con la bendición de tus abuelos en el cielo te deseamos la mejor vuelta al sol. Sigue así amor mío siguiendo tu instinto y afianzando tu carácter. Más orgullosa no puedo estar de ti. Te amo".