Cuál es el secreto del éxito de la serie turca ¿Será que es amor?

¿Será que es amor?, Love is in the air o como su título original Sen Çal Kapimi, es la producción turca que se lanzó en el 2020 en FOX Turquía y al instante captó la atención de los televidentes. Hoy, debido a la grandiosa respuesta de la audiencia, está disponible en HBO Max. Se trata de una comedia romántica dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayse Üner Kutlu. En España ya se estrenó en Telecinco.

Cuenta la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel), quien planea finalizar sus estudios como arquitecta en el extranjero hasta que se cruza en su camino el empresario Serkan Bolat (Kerem Bürsin). La dupla realiza un trato: que ella se haga pasar por su prometida a cambio de que él financie sus estudios. Dos largos meses en los que la "pareja" pasara del odio más profundo al amor más puro y verdadero.

¿Cuál es el secreto del éxito de Love is in the air? Kerem Bürsin, respondió: "Creo que el gran éxito de la serie es que todos y cada uno de los integrantes del equipo estábamos muy unidos. Éramos una gran familia y nos lo pasábamos muy bien. Simplemente creíamos en lo que estábamos haciendo y lo disfrutamos".

"Este tipo de series son importantes para escapar de una realidad o tomar un respiro", reflexionó el actor turco en diálogo con SensaCine.

Kerem Bürsin le da vida a Serkan Bolat en ¿Será que es amor?

Y continuó: "Han sido unos años muy difíciles con la pandemia y ha habido mucha negatividad. Simplemente encontrar una historia como Love is in the air que es positiva, sencilla y que trata sobre cómo el amor llena la vida de la gente, es más que suficiente".

Además, reconoció que sigue siendo una gran incógnita el actual auge de las tiras turcas en decenas y decenas de países. "Creo que los productores en Turquía tampoco tienen esta respuesta. Sin embargo, es algo que se ha convertido en un hecho que están revolucionando el mundo", señaló.