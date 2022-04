Jesica Cirio conquistó corazones desde las cálidas aguas del jacuzzi

Jesica Cirio jamás pasa desapercibida. Ya sea cuando se enciende una cámara o cuando da señales de vida en las redes sociales, pero su figura no pasa por alto para nadie. Recientemente, brindó una entrevista a Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, y habló de varias cosas.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde

"Estoy cerca de los 40, felizmente casada. Hace 8 años que estamos en pareja y nos llevamos muy bien", indicó y agregó: "¿El secreto o el éxito? Primero es que somos muy cariñosos los dos, estamos muy pendientes pero también nos dejamos nuestros espacios. Respeto muchísimo su laburo, y él el mío".

También, hizo referencia a su rol como mamá de la pequeña Chloé que tiene cuatro años. "Me veo bien. Es espectacular y ella está enorme", señaló.

Jesica Cirio

Y, a varias semanas del fallecimiento de su compañero de Telefe, Gerardo Rozín, indicó: "Me dejó miles de enseñanzas. Fue un año bastante duro, no puedo ni hablar. Me vienen muchos recuerdos y frases de él".

Ahora, en su última publicación en Instagram, la mujer de Martín Insaurralde subió un pequeño video en el que se la ve disfrutando de las cálidas aguas del jacuzzi y conquistó miles de corazones y recibió cientos de mensajes.