Cuáles son las palabras adecuadas para seducir

La seducción es el preámbulo natural para el inicio de un vínculo de pareja. El arte de seducir debe ser auténtico y no forzado. Cualquier estrategia que no salga del corazón y que se apoye en la conveniencia es probable que concluya en algo ocasional, sin la proyección de las relaciones sanas, maduras y duraderas. Por eso, si bien el tiempo determinará la profundidad del vínculo, hay formas de expresión que cautivan desde la calidez y la sinceridad. Pero también debemos reconocer que existen frases hechas, y lugares comunes que pueden ser igual de efectivas, pero no serás nada original.

Ahora bien, más allá del lenguaje empleado, está claro que la seducción se compone de los sentidos y de lo gestual. De lo no verbal que por momentos puede tener más relevancia que lo que pueda decirse. Las miradas, las fragancias, los gustos, el tacto pueden generar una electricidad única que permita generar un momento único en el que cada quien puede permitir proyectarse a los lugares más idílicos desde lo sensorial.

La seducción se compone de palabras y sensaciones que dan vida a la pareja

Cuáles son las palabras más adecuadas para seducir

Generalmente a los hombres los traiciona la torpeza al momento de querer expresarse sinceramente, cuando buscan en su mente la mejor frase para conmover a su compañera y explayarse en el arte de la seducción. En el caso de las mujeres suele aflorar el nerviosismo cuando quieren pronunciar sus sentimientos, o palabras para romper el hielo y proponer escalar en la interacción.

Según un manual para seducir que circula por las redes y que no identifica a su autor, te proponemos las que consideramos más convenientes para darle perspectiva al encuentro.

Una de las frases que más likes recibió fue este: "La felicidad tiene forma de tu mano en la mía"

Otra que recibe gran aprobación es: "Es increíble como el amor puede empezar con un simple "hola"

Una que recibió varios guiños es: "Vamos a tirar una moneda, si cae cara te quedas conmigo y si cae cruz me quedo contigo".

Como dijimos el modo de seducción empleado puede incluso prefigurar la salud del vínculo de pareja. Estas propuestas son simples frases que de acuerdo al contexto que la rodeen, como ser mirada, disposición corporal, aromas, y miradas, pueden definir el desenlace de la escena compuesta.

Sigamos con más frases: "Cada vez que leo en Facebook: "¿Que estás pensando?..." me dan deseos de escribir tu nombre"

Esta recibió varios likes de mujeres: "Quizá nunca haya imaginado que necesitaba un amor, pero conociéndote, me replanteé mis creencias".

"Soy esa persona que entro a tu vida por accidente y que se quedó a propósito".

"Cada vez que te veo y quiero decirte que me gustas, se me adelanta una sonrisa y me echa a perder mis planes" La seducción no muere en el comienzo de la pareja, debe seguir siempre

"No te quedes con las ganas, quedate conmigo"

"No voy a negar, que eres tú quien me ha hecho soñar"

"Tengo planes para el amor de mi vida. Amaneceres, parques, películas que ver, vino tinto, café, canciones por bailar, poemas y cartas por mandar. Tengo planes para el amor de mi vida, aunque después no funcione. aunque al final termine improvisando"