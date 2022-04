Cómo cultivar flores comestibles en el jardín de casa

La columna de Luis Canziani en MDZ Radio fue sobre flores comestibles. Recomendó dos que pueden cultivarse fácilmente en el jardín de casa, para empezar a incursionar en este maravilloso mundo. Sobre el final, explicó cómo lavar estas flores para no dañarlas.

El especialista comenzó aclarando que, por supuesto, las flores "son muy bonitas y un detalle para el armado de platos, no vamos a tener una dieta a base de ellas, pero sí es una buena manera de contemplar y aprovechar la naturaleza".

Lo importante a la hora de elegir una flor comestible es la la fibrosidad de la misma, la textura y el perfume. Por eso, recomendó dos que pueden tenerse fácilmente en el jardín de casa:

Capuchina o Taco de reina

Canziani contó que la capuchina en el paladar "tiene notas de berro, ajo, rúcula. Un picantito, un sabor que invade y se adueña. Por eso es ideal combinarla con zanahorias o lechugas, por ejemplo, y siempre condimentar con un buen aceto balsámico".

Tropaeolum majus. También conocida como Capuchina, Taco de Reina espuela de galán, flor de la sangre, llagas de Cristo, marañuela, mastuerzo de Indias, pelón o texao

¿Cómo cuidar la Capuchina? "Es una planta que no tiene la capacidad de sostenerse por ella misma, es rastrera. Crece hacia arriba pero no mucho, no podemos hacer un cerco de Taco de reina. La flor será naranja o amarilla y genera una semilla que la podemos recolectar o ella misma la tira al piso y sola realiza el proceso", dijo el especialista.

"En el piso se desarrolla mejor que en una maceta. Aguanta el sol de la mañana, pero no el del medio día. Le gusta la sombra y la mediasombra, la diferencia es que en esta última tendrá un crecimiento más esquelético, menos frondosa de hojas y de flores".

La Capuchina en un momento del año no tiene flores, cuando hace mucho calor. "Le gusta la media estación y son muy delicadas. En el verano también se comen pero no tiene esa nota dulce, sino que queda astringente", aclaró.

Violeta

Es una flor comestible "muy linda, chica y delicada. Se desarrolla sola. Le gusta mucho estar debajo de un árbol, donde nunca tendrán la luz directa. Les gusta también la humedad, si están 'pachuchas' con un poco de agua podemos solucionar el problema", dijo Luis Canziani, quien mencionó que el Pensamiento es una Violeta.

El nombre científico de los Pensamientos es "Viola x wittrockiana".

"Hay que tener cuidado al cortar el pasto del jardín para no cepillarlas con la bordeadora, porque es fácil de identificar cuando están florecida, pero cuando no, pueden llegar a parecer un yuyo".

Finalmente, Canziani explicó cómo lavar las flores antes de consumirlas: "las debemos poner en una olla, con agua y dejarlas remojar, suavemente podemos moverlas. Luego lo ideal es pasarla por el secador de verduras. Al contrario de lo que se cree, este no las dañará, siempre y cuando se comience el proceso de secado bien despacio".