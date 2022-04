Cuál es el nuevo y ambicioso proyecto de Salma Hayek

Salma Hayek se encuentra atravesando un gran presente y muy pronto estrenará un nuevo y ambicioso proyecto. La actriz mexicana-estadounidense produce Quiero tu vida, la primer película de su empresa Ventanarosa Productions en exclusiva para ViX, el nuevo nivel premium de streaming en español de TelevisaUnivision. El gran lanzamiento será en el segundo semestre de este año.

Los protagonistas del film son Erick Elías, Zuria Vega y Bárbara de Regil. A ellos se suman Jesús Zavala y Natalia Téllez. El largometraje cuenta la historia de Nico, un joven futbolista cuya carrera llega a su fin de manera repentina por una leve lesión en la cancha. Años más tarde, es una persona infeliz que no deja de pensar quien podría haber sido sin ese accidente. Así, el universo le brinda mágicamente la oportunidad de llevar la vida que siempre quiso. Lo que él no se percata es que la fama y la gloria pueden ser muy engañosas y que, muchas veces, la felicidad llega de la forma menos esperada.

Erick Elías

Sobre la trama, Elías señaló: "La historia me encantó porque además de ser un reto físico, me obliga a tener varios cambios de imagen. Además estoy feliz de volver a trabajar en México".

Y en diálogo con People en Español, indicó: "Interpretar a un jugador de fútbol representa un reto que me emociona y me saca de mi zona de confort. Llevo casi dos meses entrenando y ensayando con Jorge Colón, un director con el que tenía muchas ganas de volver a trabajar".

Bárbara de Regil

Por su parte, De Regil manifestó: "La historia de 'Quiero tu vida' me encanta y me fascina mi personaje, Sofi del Mar. Sofi es una mujer muy egocéntrica; es ella y luego ella. Estoy trabajando en que, a pesar de su narcisismo, me quede meganatural".