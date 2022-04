Así son las fotografías que demuestran que Romina Malaspina es la mujer más bella de Argentina

Con un pasado como participante del reality show más rentable y famoso del país, Gran Hermano, Romina Malaspina dio su primer gran salto hacia la fama al convertirse en la presentadora de noticias más bella de la TV argentina. Es en Instagram donde Romina concentra todo su poder con más de 2 millones y medio de seguidores.

Como decíamos su gran momento llegó de la mano de la conducción del noticiero nocturno de Canal 26, fue a partir de ahí que su cuenta de Instagram comenzó a crecer de forma acelerada; en buena parte gracias a los arriesgados y poco tradicionales looks que vestía a la hora de dar las noticias. Si bien fue un periodo en el que realizó un verdadero proceso de aprendizaje, Romina entendió que eso no era lo que quería para su vida.

Así fue que Romina Malaspina presentadora de noticias quedaría atrás para darle espacio a la cantante. Así anunciaba en aquel momento su salida del noticiero la marplatense, utilizando como medio la red social de la camarita: "Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí".

Imagen: Instagram Romina Malaspina

En aquel momento mucho se dijo sobre su salida de Canal 26, que había sido echada por ser poco profesional, que su imagen no cuadraba con la de un noticiero, o que no debía hacerse llamar periodista, etc. Vale destacar que ella siempre se desligó y dejó en claro que no era periodista, de hecho se hacía llamar a si misma presentadora de noticias. Invitada en el programa Polémica en el Bar, Malaspina despejó toda duda sobre como fue su partida de Canal 26. "Fue hermosa la salida, mis compañeros y las autoridades son como una gran familia, es verdad que hubo mensajes malintencionados, pero yo me fui por el tema del proyecto de la música...", declaró Romina luego de ser consultada sobre el tema.

Imagen: Instagram Romina Malaspina

Hace tan solo un par de horas, Romina Malaspina ha compartido algunas imágenes en su Instagram, que ha dejado a sus seguidores absolutamente abrumados ante tal despliegue de belleza. Romina se encuentra en Estados Unidos perfeccionándose y empapándose en el mundo de las criptomonedas, desde allí ha publicado las imágenes acompañadas del siguiente mensaje: "Tu Barbie favorita".

Imagen: Instagram Romina Malaspina