La escena que eliminaron de Deadpool 2 y por qué

En el Comic-Con 2018 la gente detrás de Deadpool 2 reveló una escena eliminada muy especial para la multitud. En ese momento debelaron lo que originalmente iba a ser la última escena post-créditos de la película: el asesinato de Baby Hitler.

Desde el principio, se debe reconocer que esto no tiene nada que ver con quién era Adolf Hitler como persona. Más bien, se trata de cómo la escena se encuentra en yuxtaposición con los temas y mensajes más amplios específicamente incluidos en la película que la precede.

Deadpool puede no ser un héroe al que le guste mucho aprender lecciones, pero tiene su propio conjunto de principios, y como vemos específicamente en el transcurso de Deadpool 2, la idea de filmar a Baby Hitler es sorprendentemente contradictoria con sus valores fundamentales.

La parte en cuestión llega al final de las payasadas de viaje en el tiempo de Deadpool durante los créditos finales de la película, llevando al antihéroe a un hospital en la Austria de fines del siglo XIX. El Mercenario Bocazas se acerca a una cuna y mira fijamente al bebé que hay dentro, y rápidamente se encuentra abrumado, pensando en voz alta que todo es "más difícil de lo que [él] pensaba". Cuando vemos la etiqueta con el nombre que dice "A. Hitler", Deadpool finalmente se arma de valor y alcanza al bebé con la intención de asfixiarlo, aunque la escena se vuelve negra antes de que lo haga.

¿Por qué borraron esta escena de Deadpool 2?

Esta es una recreación divertida e impactante de una de las preguntas más escrupulosas de todos los tiempos, y es buena para reírse, pero el problema se relaciona con la discusión que Deadpool tiene con Cable durante toda la película.

Específicamente, este último cree que tiene que matar a Russell, también conocido como Firefist, antes de que crezca y se convierta en un asesino en serie, pero el primero no lo ve de esa manera. Deadpool argumenta repetidamente que el destino de Russell no está sellado y que no tiene que convertirse en el asesino que acaba con la familia de Cable. Termina teniendo razón, ya que su propia obra de sacrificio le permite al niño ver la bondad en la humanidad. Esa es exactamente la razón por la que su giro de 180 grados no tiene mucho sentido cuando se trata de Adolf Hitler.

De hecho, se podría argumentar que Deadpool 2 planteó una broma potencialmente más divertida sobre la mesa, aunque habría significado alargar la secuencia. Imagina que la escena se desarrolla exactamente como lo hace, pero luego el héroe disfrazado tiene el mismo momento de realización mencionado anteriormente.

Como resultado, tal vez Wade Wilson secuestra al pequeño Adolf y lo cría como si fuera su propio hijo, brindándole una vida idílica y perfecta viviendo en los Alpes, haciendo todo lo posible para evitar el ascenso del líder fascista. Y luego, incluso si las cosas no funcionan cuando se convierte en adulto, siguiendo su pasado históricamente horrible, Deadpool siempre puede matarlo.

¿Qué opinas sobre esta escena eliminada de Deadpool 2?