Tierra Amarga: el impactante descubrimiento que hace Sermin

Tierra Amarga se estreno en 2018 en Turquía y desde su lanzamiento, no deja de captar la atención de los televidentes. La telenovela narra la historia de amor entre Züleyha (Hilal Altinbilek) y Yilmaz (Ugur Günes), quienes luchan por estar juntos y sortean grandes desafíos que Demir Yaman les pone en su relación.

La tira no solo tuvo éxito en su país de origen, sino que también en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Hoy sale en Antena 3 y mantiene expectante a la audiencia con lo que sucede capítulo tras capítulo. Ahora, los espectadores han quedado sorprendidos con un descubrimiento que hace Sermin en una de las últimas salidas. ¿Qué pasó?

Gülten le cuenta a Züleyha todo lo que Behice ha estado diciendo de ella. La joven se encuentra muy dolida y enojada por las habladurías acerca de su amiga. En ese momento, Sermin llega a la mansión para visitar a Züleyha, sube por las escaleras y llega hasta la habitación. En vez de tocar la puerta, se queda detrás de ella y escucha toda la conversación de las mujeres.

Tierra amarga

“Lo dijo sin remordimiento alguno, miente, aunque sabe que su propia sobrina te disparó”, escucha. “Si yo fuera Behice y si mi sobrina hubiera intentado matar a alguien no podría aparecer el publico, pero nadie sabe el tipo de monstruo que es Müjgan”, suma Gülten. Sermin se queda inmóvil al descubrir que Züleyha no se suicidó, si no que Müjgan intentó terminar con su vida.

Züleyha le repite a la empleada que nadie debe saber la verdad: que Müjgan le disparó. Insiste en que ese será su secreto. Sin embargo, eso no quedará ahí ya que Sermin escuchó todo.