Económico y natural, paso a paso para hacer desengrasante casero para la cocina

Quitar la grasa de la cocina es una de las tareas más difíciles a la hora de limpiar. Se trata de una misión no imposible pero sí compleja, dado que cuesta encontrar un producto eficiente y a la vez, tienes que fregar mucho hasta conseguir el resultado esperado. Frente a esto, puedes fabricar tu desengrasante casero, que tendrá diversos beneficios como ser económico, natural y claro, efectivo.

En la cocina cuando preparamos alimentos puede acumularse grasa y otro tipo de suciedad difícil de quitar con la cual, no resulta ser una tarea fácil a la hora de limpiar. De tal manera, ves no solo el horno, sino también el extractor, las hornallas e incluso, los azulejos cubiertos de esta suciedad. Si esto te ha ocurrido y se te ha hecho difícil combatirlo, no te preocupes. Es que con esta receta casera esos dolores de cabeza quedarán en el pasado.

Aprovecha las cáscaras de cítricos

Paso a paso para hacer un desengrasante casero

Para comenzar a preparar tu desengrasante casero, tendrás que reunir todos los materiales e ingredientes. Estos consisten en un frasco de vidrio de un litro, aproximadamente 750 ml de vinagre de alcohol y cáscaras de cítricos.

Una vez que tengas todo apostado para hacerlo, será momento de comenzar con el paso a paso para fabricar tu desengrasante casero para limpiar la cocina. Esto es más que simple, aunque llevará algo de tiempo. Coloca el vinagre dentro del frasco y complétalo con las cáscaras de limones, naranjas o pomelos. Una vez que lo hayas colocado todo junto, cierra el recipiente y deja reposar esta preparación durante diez días.

Una vez que haya transcurrido este tiempo, será momento de ponerlo a prueba para limpiar la cocina o los azulejos. Para entonces, notarás que el vinagre ha tomado el color de las frutas. Esto se debe a que se ha extraído el ácido cítrico.

Cuando esto haya sucedido, coloca medio litro de este líquido en un pulverizador junto a medio litro de agua, revuelve bien y ya estarás en condiciones de usar tu desengrasante casero y natural para limpiar cualquier rincón de esta suciedad profunda.