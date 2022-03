Cuántos años tenía Selena Gómez en Los Hechiceros de Waverly Place

Selena Gómez saltó a la fama a los 15 años con su papel en la serie de televisión de Disney, “Los Hechiceros de Waverly Place”. La actriz de 29 años protagonizó la serie del 2007 a 2012 e interpretó el papel de Alex Russo. Desde entonces, ha alcanzado el estrellato ya que la serie se convirtió rápidamente en una gran estrella.

Haciendo un fast forward hasta la actualidad, en agosto del año pasado, Selena Gómez se embarcó en su nuevo desafío mientras se encargó de encarnar uno de los papeles principales de “Only Murders in the Building'' de Hulu junto a Steve Martin y Martin Short.

Durante la gira de prensa que se realizó para promocionar el programa, Selena Gómez habló sobre su experiencia haciendo el programa de asesinatos y le confesó a los periodistas: “Le di mi vida a Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo”.

"Lo que diría es que el nivel de sofisticación del material es la primera razón por la que quería hacer esto", dijo la protagonista de “Los Hechiceros de Waverly Place” recordando sus anteriores papeles cuando era solo una niña. "No sabía lo que estaba haciendo. Estaba dando vueltas en el set y ahora me siento como una esponja y absorbo toda la sabiduría que puedo".

Selena Gómez agregó: "Es realmente agradable estar de vuelta en la televisión y es agradable ser elegida con mi edad real, lo que nunca sucede. Así que estoy muy feliz de estar haciendo esto”.

¿De qué se trata “Only Murders in the Building''?

“Only Murders in the Building'' es un drama que sigue a tres vecinos que forman una amistad después de la muerte de un inquilino en su lujoso edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York. Su interés en resolver el misterio se intensifica debido a su obsesión común con los podcasts sobre crímenes reales.

Mabel, Oliver y Charles usan su naturaleza intuitiva y las habilidades que han adquirido a través de su pasatiempo para descubrir información sobre su difunto vecino.

Si ya has visto “Only Murders in the Building'', entonces ya sabes que Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short forman el trío más improbable pero adorable. A medida que avanzan los episodios, los espectadores descubren los secretos que posee cada uno de los extraños convertidos en presentadores de podcasts.

La serie de 10 capítulos, repleta de estrellas, está disponible en Star+ Latinoamérica.

¿Qué esperas para disfrutarla?