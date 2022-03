Súper fácil: 6 trucos para mantener tu casa en orden

El orden del hogar es una tarea muy importante en la rutina semanal, ya que afecta muchas facetas de la vida de las personas. Para muchas mantener una casa en orden demuestra que tu vida también lo está, además de dar una sensación de equilibrio y control sobre nuestras cosas.

Es cierto que a las personas ordenadas, aquellas que disfrutan de los quehaceres cotidianos, limpiar no les resulta un esfuerzo, sino un disfrute por ver todo reluciente y en su lugar. Aun así, no todas tienen la misma facilidad para ponerse a ordenar ni terminar con todo lo propuesto. Y allí es donde aparecen las excusas como "no tengo tiempo" o "mi casa es muy grande y no termino". ¡Pero todo es posible!

Trucos para mantener el orden

Con esta serie de trucos cotidianos, comenzar a ordenar no puede ser nada agobiante. La tarea diaria se volverá súper fácil y llevadera. Y recuerda hacer un paso a la vez hasta que se te vuelva costumbre.

1. Según el sitio Hola.com lo primordial es organizar en una lista las cosas por limpiar u ordenar. Así sabremos por dónde es preferible empezar.

2. Limpiar la cocina cada noche. Si bien luego de terminar de comer, nos sentimos cansados, debemos hacer un pequeño esfuerzo por lavar los platos usados y limpiar el espacio de la cocina antes de dormir. Al despertar, verás que es agradable empezar el día preparando el desayuno en un espacio ordenado y limpio, y mucho mejor, sin tantas cosas por hacer.

3. Al levantarse, lo primero que haces es ventilar bien el dormitorio, abriendo todas las ventanas y puertas y, también hacer la cama. Una habitación fresca y con la cama hecha transmite mucho orden y paz.

4. No acumular ropa y zapatos fuera de su sitio, si dejas en la silla ropa que ya has usado pero no está sucia, vuelve a colgarla en un rincón del armario. Otra opción es colocar toda la ropa suelta en una especie de cajón y, cuando tengas tiempo, la pones en su lugar.

5. Recolocar bien cojines y mesa del salón antes de ir a dormir.

6. Por último, ¡no olvides de sacar la basura!

Ordenar es una oportunidad para demostrar aprecio hacia nuestro hogar, nuestras pertenencias y nuestra propia persona. El orden te aporta más seguridad, sabiendo qué tienes y dónde encontrarlo.