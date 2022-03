Sin tabú: los miedos sexuales más comunes

El sexo es uno de los momentos que más refleja los miedos e inseguridades de una persona. La infructuosa y postergada búsqueda del clímax deja a hombres y mujeres expuestos por igual, en algunos casos condenados a fingir el goce, para después rumiar a solas por un nuevo "fracaso" o intentar superar sus dificultades en una clínica, diván, o ante cualquier alma amistosa.

La sexualidad merece ser vivida a pleno, sin reparos, siempre con el respeto y cuidado que debemos tener con la pareja que nos acompaña en la intimidad. El sexo es vida es una frase que de tan repetida parece hueca, pero encierra una de las claves para darnos calidad de vida y bienestar a nuestra espiritualidad. Y en este sentido es bueno dejar caer los mitos y abordar los problemas y miedos que podamos atravesar para superarlos.

La sexóloga española Laura Hermoso explicó que “entre los miedos más comunes en la mujer se encuentra el miedo a no utilizar preservativo por parte de la pareja o todo lo relacionado con las enfermedades venéreas. En segundo lugar, destaca en la mujer el miedo al físico, a no gustar o a que no entienda los límites”.

Los miedos al sexo son más comunes de lo que se cree

En tanto, con respecto a los hombres el mayor miedo tiene que ver con no poder satisfacer a su pareja. Este temor surge en una cultura patriarcal que riega con mandatos de exigencia y de constantes pruebas de virilidad a tantos varones que en algunos casos esta pesada "herencia" les hace un nudo y bloqueo mental que les impide liberarse para disfrutar sin ataduras de su pasión.

Antes de seguir y a propósito de la obsesión masculina por ofrecer un coito duradero, cabe destacar que un trabajo de Boston Medical Group definió que el tiempo promedio que tarda un hombre en acabar es de 5 a 7 minutos una vez consumada la penetración, y de 13 minutos si se consideran también los juegos preliminares.

El embarazo no deseado preocupa mucho más a las mujeres que a los hombres. Es uno de las mayores preocupaciones entre ellas, mientras que en ellos no aparece entre las principales preocupaciones. Las enfermedades venéreas es un miedo sexual que afecta casi de igual manera tanto a hombres como a mujeres. Entre los hombres suele cobrar importancia, por más superficial que suene, el tamaño del miembro y la dureza de la erección. A veces tanta fijación suele jugar en contra y bloquea al muchacho.

A los hombres les preocupa no ser los suficientemente viriles

También preocupa a los hombres cómo actuar luego del acto sexual. A pesar de que a unos se les da espontáneamente dormirse tras el orgasmo (una respuesta inevitable 100% fisiológica), otros, precisamente por el temor de caer dormidos, se preocupan por ser lo más correctos posible.

Para poder dejar atrás estos miedos y temores es precisar lograr madurez e inteligencia sexual, un novedoso concepto que trabaja sobre la autoconfianza, que permite que suceda cualquier desliz y que celebra la intimidad del encuentro fura de los cánones y mitos vociferados sobre los sexualmente correcto y los mandatos sociales de duración, potencia y vigor.