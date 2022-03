Joven enseña sencillo truco para evitar la caída del cabello y se hace viral

Otra vez, un sencillo truco que compartió una usuaria de TikTok está dándole la vuelta al mundo. En la plataforma de videos cortos propiedad de la empresa china ByteDance se suelen encontrar diversos contenidos que van desde ingeniosas recetas de cocina, llamativas técnicas de belleza, hasta infalibles trucos de limpieza y salud.

Consejos para evitar la pérdida del cabello

Ahora, el video que está circulando en la web está relacionado al cuidado personal y tiene que ver con un simple método para evitar la caída del cabello. Jennifer Godina, una joven estadounidense muy popular en la red social por compartir videos relacionados a la salud capilar, fue la que brindó los consejos claves que están siendo de gran ayuda para miles y miles de personas.

En el video, de corta duración, se puede ver cómo aconseja a mujeres para evitar uno de los problemas más frecuentes: la caída del pelo. Brindó tres simples pasos que se deben respetar cada vez que se toma un baño y te los dejaremos a continuación.

En primer lugar, explicó que al lavar el cabello se debe colocar acondicionador solo en las puntas y no en el cuero cabelludo. Luego, señaló que el pelo se debe lavar con agua tibia para no dañarlo y por último, indicó que al peinar el cabello es importante no tirar del cuero cabelludo para evitar que se arrugue.

El video ha cosechado millones de corazones, posee miles de comentarios y ha sido compartido cientos y cientos de veces. En la publicación se pueden leer varios mensajes de otros internautas que le agradecen por compartir el sencillo truco.