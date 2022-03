Rihanna luce su panza de embarazada en la Semana de la Moda de París

Rihanna, cantante, actriz, diseñadora y empresaria barbadense; presumió su bella pancita de embarazada acaparando todas las miradas. La artista es conocida por fusionar algunos géneros caribeños con música pop y por reinventar su imagen a través de los años. Su impacto en la cultura popular la ha llevado a convertirse en un icono de la música y de la moda, por lo que se refieren a ella como la “Princesa del R&B” y “Reina de la Moda”. Rihanna es además considerada la artista musical más influyente y exitosa del siglo XXI.

La artista lanzó su álbum debut “Music of the Sun” en el año 2005, seguido por su segundo material discográfico “A Girl Like Me”. No obstante Rihanna adquirió fama mundial tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Good Girl Gone Bad” el cual la convirtió en una figura líder de la industria de la música y en un símbolo de la moda. Con más de 50 millones de producciones musicales distribuidas en todo el mundo y 200 millones de descargas digitales, la cantante es una de las artistas más vendidas de todos los tiempos. Es debido a ello que la noticia de que se encontraba embarazada conmocionó a sus millones de fans en el mundo.

Rihanna, quien ostenta ser la artista con más ventas digitales de todos los tiempos; estableciendo una marca en “El libro Guinness de los récords”, reveló que se encontraba embarazada a fines del pasado mes de enero. Desde entonces la cantante ha estado mostrando su barriga casi todos los días. En esta ocasión la artista llevó la ropa de maternidad a otro nivel tras vestir casi desnuda el pasado martes en al desfile de “Dior” en la “Semana de la Moda de París”.

Es así que Rihanna vistió una diminuta tanga negra y un sostén de encaje debajo de una falda totalmente transparente levantada sobre su pancita de embarazada. Ella complementó su outfit con botas de charol negro hasta los muslos y un abrigo a juego.

Imagen: Page Six

Además Rihanna ha asistido a algunos desfiles de moda selectos con su novio A$AP Rocky, luciendo un crop top de látex con pantalones de tiro bajo en el desfile de otoño de 2022 de Gucci el viernes y un minivestido de cuero en la pasarela repleta de estrellas de “Off-White” en honor a Virgil Abloh. La artista recientemente habló sobre sentirse menos constreñida durante el embarazo: “En este momento estoy realmente interesada en impulsar la idea de lo sexy… Cuando las mujeres quedan embarazadas, la sociedad tiende a hacer sentir que te escondes, escondes tu sensualidad y que no eres sexy en este momento [pero] volverás allí y no creo en esa m**rda”.