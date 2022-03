Para tener en cuenta, consejos para acariciar un gato

Los gatos y los perros son de las mascotas más elegidas por las familias para acompañar sus días. Cada uno de ellos con sus particularidades, se convierten en mejores amigos de sus dueños ofreciendo todo su amor. Sin embargo, los felinos suelen ser algo huidizos en comparación a los canes al momento de recibir caricias. Por eso, lo mejor es tener en cuenta algunos consejos para poder hacerlo sin molestarlos ni ganarte un rasguño.

Los gatos son animales independientes y con una marcada personalidad. Aunque lo cierto es que esto no quiere decir que no les agrade compartir tiempo con su familia o recibir caricias, sino que lo adecuado sería ofrecerle estos gestos en momentos de tranquilidad, cuando ellos están dispuestos y teniendo en cuenta estos consejos.

No obligues a tu mascota a recibir caricias

Fuente: Shutterstock

En primer lugar, ten en cuenta que no todos los momentos son oportunos para acariciar a tu gato, sino que es preciso encontrar la ocasión correcta. Por eso, evita interrumpir su sueño dado que los pondrá un poco nerviosos y su reacción será algo distinta a la que esperas. Asimismo, no busques hacerlo mientras se alimenta, dado que su concentración está puesta en otra actividad y no le agrada que lo molesten.

En cambio, asegúrate de que el felino esté relajado y que su lenguaje corporal te lo demuestre. Esto es, en posición tranquila y no alerta. También sirve hablarle en un tono de voz suave que le dé una sensación de paz. Así el animal podrá disponerse a recibir tus caricias.

Acaricia a tu gato en las zonas donde más le agrada

Fuente: Shutterstock

Sumado a lo anterior, no acaricies a tu mascota donde no le gusta. Si bien puede cambiar entre unos y otros gatos, por lo general no les gusta que les pasen las manos por la barriga. En cambio, se sienten a gusto con caricias en el cuello, la espalda o la cabeza, evitando tomar sus patas o la cola.

Por último, no olvides que así como te demostrará cuándo está dispuesto a recibir tus caricias, el gato indicará cuándo es momento de finalizar con esa actividad. Cuando suceda, no lo obligues a seguir contigo y deja que continúe con su rutina.