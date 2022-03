Humilde comienzo: A qué se dedicaba William Levy antes de ser actor de telenovelas

William Levy es sin duda uno de los actores que más ha impactado en toda Latinoamérica por su actuación en “Café con aroma de mujer”. Su gran desempeño en las producciones de las que es parte, como así también, su atractivo físico, han enamorado a los espectadores que lo siguen desde que comenzó su carrera artística hace unos 20 años.

Lo que no muchos saben es que el cubano tuvo otra vida muy diferente antes de convertirse en el cotizado actor de telenovelas que es hoy. Si aún no sabes cuáles fueron los anteriores trabajos del también modelo de 41 años, te los contamos a continuación.

Los trabajos de William Levy antes de ser famoso

Antes de alcanzar el reconocimiento que hoy tiene en la pantalla chica, Levy tuvo que luchar bastante para alcanzar sus sueños. Vivió hasta los 14 años en La Habana junto a su madre y dos hermanos, sin un padre porque este los había abandonado a temprana edad. La familia logró salir de su país gracias a que su padrastro obtuvo asilo político en los Estados Unidos.

William fue a una secundaria norteamericana donde se destacó en la práctica del béisbol, lo que lo ayudó a conseguir una beca para ir a la universidad. Empezó sus estudios en administración de empresas, pero no pudo terminarlos debido a que debía aportar dinero en su casa.

Reparador de aires acondicionados

Según Univision, Levy se dedicó a arreglar equipos de aire acondicionado, lo que le funcionó por un tiempo, pero él quería más y no dudaba en buscar otro oficio.

Albañil

El cubano también realizó trabajos de albañilería junto a un familiar. “Lo que hacíamos en ese entonces, con mi tío Roberto, era llegar a las casas que tenían patio y quitábamos toda la hierba con un pico y pala”, dijo a “El gordo y la flaca”.

Además preparaba las mezclas para las construcciones y cargaba material pesado. “Yo sabía que eso no era lo mío. Yo no quería hacer algo que no me diera la oportunidad de poder ayudar a mi familia de la forma que yo anhelaba. Si yo hacía eso para toda la vida, no iba a poder cumplir el sueño que tenía”, indicó.

Modelo

En una afortunada ocasión, mientras trabajaba como albañil, una persona le sugirió que modelara y llegó la agencia Next Models con un contrato. Posteriormente participó en dos realities televisivos transmitidos por Telemundo: “Isla de la tentación” y “Protagonistas de novela 2".